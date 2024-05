Mate para calentar el cuerpo: tres hierbas medicinales que no te pueden faltar

El mate es la bebida caliente más consumida en nuestro país y países de la región, como Argentina y Uruguay; sin embargo, en Paraguay se tiene un “plus” con los remedios yuyos que ayudan a calentar el cuerpo o curar algunas afecciones de esta época del año.

El experto en medicina tradicional paraguaya Javier Torres señala que muchos optan por los aromáticos: sin embargo, son tres los recomendados para calentar el cuerpo.

Tres hierbas medicinales para calentar el cuerpo

Cangorosa: se utilizan las raíces contra infecciones, como antipirético y analgésico Flor de Marcela: cuenta con propiedades digestivas, antiespasmódicas, antiflatulentas, favorece secreción de la bilis, estimula secreciones gástricas y es antidiarreica Boldo: propiedades antiulcerosas, digestivas y hepatoprotectoras

Los remedios yuyos para calentar el cuerpo deben ser puestos en el recipiente en el que se calienta el agua, mientras que las hierbas aromáticas se colocan en la guampa.

¿Qué hacer para que el mate no sea amargo?

Torres explica que para el mate no sea amargo al consumir se debe agregar agua natural en la primera cebada.

Luego se le agrega el agua caliente, lo que evitará que la yerba se queme y se vuelva amarga.

Otro punto, no menor, es la preparación del agua. Se recomienda no hervirla para que las plantas medicinales no pierdan sus propiedades.