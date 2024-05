Templo de Atyrá sigue sin restaurarse y director de la EBY dijo, que obra se retrasó por “problemas financieros”

El 1 de febrero del 2023 se había anunciado que la Entidad Binacional Yacyretá, financiaría la restauración completa de la iglesia San Francisco de Asís. Unos meses después se iniciaron los trabajos y se tenía previsto que debía ser entregado para setiembre del mismo año.

Los trabajos se desarrollaron de forma esporádica y no se pudo concluir ni la mitad del proyecto. La situación generó todo tipo de críticas de la ciudadanía, que no pueden entender como si se hizo una importante inversión, no hay ningún avance del arreglo. Supuestamente, la restauración debía terminar para la fiesta patronal en honor del protector, el 4 de octubre del 2023, pero no se logró y hasta tuvieron que hacer la misa en el patio debido a esa situación.

Tras varias quejas, el 29 de mayo, el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Lic. Luis Benítez Cuevas se trasladó hasta la ciudad de Atyrá en compañía del intendente local Juan Ramón Martínez (ANR) para comunicar a la comunidad que las obras de restauración de la iglesia de San Francisco de Asís continuarán de forma correcta, y se comprometió en que el plazo de entrega de las mismas se haría en el mes de agosto.

El director Benítez explicó que, debido a problemas financieros que atraviesa la entidad, fue que se registró un retraso en el pago a los contratistas, pero mediante un esfuerzo administrativo ya se logró saldar el inconveniente.

Población indignada

Esteban Jara, uno de los pobladores de Atyrá indicó que no comprende como fue que ya se pagó todo a la empresa encargada de la restauración. “¿Y cómo puede ser que el EBY no tenga plata?”, se preguntó.

“Esto es un poco extraño para nosotros, porque de hecho la energía de la Binacional de Hacienda es del Estado, también lo consumimos nosotros en Paraguay, lo que significa que la gente tiene que pagar su parte, es lo que uno supone. Lo cual significa que no debería de faltar el monto para cumplir con las obligaciones”, resaltó el poblador.

Obras mal hechas

Ante lo poco que se pudo hacer por el templo San Francisco, los ciudadanos lamentan la precariedad de las obras, ya que lo que se ve es escueto y nada comparado a lo que supuestamente ya se gastó.

Hasta el momento se ha gastado G.2.800 millones y la restauración completa es de G. 4.000 millones.

“No se ve gran cosa que se haya hecho y lo terrible es que el techo es lo único que se hizo rápidamente, pero las reliquias, algunas cosas que se bajó de las columnas, siguen ahí al descubierto en piezas sueltas. Es muy triste la preocupación que genera la situación de abandono en la que se encuentra nuestro histórico templo”, lamentó el denunciante.

En su momento también tratamos de hablar al respecto con el padre Felipe Martínez, pero el mismo prefirió no dar declaraciones porque la gente tergiversa lo que dice y lo culpan por el paro de la obra.

Se espera que este año el proyecto de restauración finalmente concluya porque la iglesia San Francisco de Asís es uno de los principales atractivos de la ciudad de Atyrá y merece ser recuperada.