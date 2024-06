Pobladores respaldan a intendente de Acahay, porque es víctima de chantaje y persecución política

El intendente de Acahay, Aldo Lezcano (Alianza), se presentó hoy a brindar declaración indagatoria en el proceso abierto por la denuncia que pesa en su contra por los supuestos hechos punibles de abuso sexual, coacción sexual y violación. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y la causa está a cargo del fiscal penal interino Alcides Espínola.

Liduvino Salinas dijo que acompañó la manifestación como ciudadano, respetando a la persona porque conoce al intendente Lezcano y porque desde que estuvo trabajando como periodista siempre se desempeñó con honestidad.

Agregó que ahora quieren ensuciar su buen nombre con un video fraguado porque creo “que si a una mujer no le gusta algo se va a estironear, pero a ella se la ve lanzándose más hacia el intendente”. Por eso es importante que se realice una buena investigación del caso porque detrás de el está también una familia que sufre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ex funcionaria municipal denuncia a intendente de Acahay por supuesto hecho de coacción sexual y violación

Nélida Noguera, otra pobladora que llegó desde Acahay, dijo que ven el cambio en su comunidad. “Estamos conformes con su gestión y eso molesta a sus oponentes políticos y como no están encontrando forma para sacarle del camino, optaron por armar esta estrategia política sucia, mal intencionada“, indicó.

Diosnel Sosa, solicitó que la fiscalía investigue el origen de la denuncia contra Lezcano porque a su entender no se trata de supuesto abuso. “Aquí el tema es político porque los políticos estaban acostumbrados a no hacer bien las cosas y, como Lezcano está teniendo una buena gestión, molesta. Esto no se va quedar así el pueblo le seguirá apoyando”, expresó.

Lea más: Acahay: autoconvocados piden que la justicia investigue al intendente por el supuesto abuso sexual de ex funcionaria

Descontratada

Una exfuncionaria municipal que denunció al intendente ingresó a la institución al comenzar la administración de Lezcano, en el año 2021 y su contrato venció el 30 de abril de este año. Fue comunicada que el intendente decidió su desvinculación porque estaban reduciendo la cantidad de personal por la limitación presupuestaria.

De acuerdo a la versión del intendente Lezcano, la exfuncionaria habría ingresado a su despacho para extorsionarle con el argumento de contar con evidencias en su contra y que iba a hacer público y que si no revertía su decisión de no renovar su contrato se iba a arrepentir. El intendente no accedió a su extorsión y desvinculó a la exfuncionaria y ella cumplió su advertencia al denunciarlo ante el Ministerio Público.