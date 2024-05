Acahay: autoconvocados piden que la justicia investigue al intendente por supuesto abuso sexual a exfuncionaria

El grupo de manifestantes, con pancartas escracharon al intendente de Acahay, Aldo Lezcano (Alianza). “Solo busca lucrarse”, “¿Por qué no se le paga a los funcionarios si cobrar es un derecho de todos?”, “Das Pena Sr. Aldo Traicionó a su pueblo“ son algunas frases que expresaron en carteles los autoconvocados.

Una de las coordinadoras de la movilización, Justina Delvalle, manifestó que pocos ciudadanos llegaron para repudiar y solidarizarse con la exfuncionaria, que denunció ante la fiscalía haber sido víctima de supuesta coacción sexual y violación por el intendente. También cuestionó la total indiferencia de la Secretaría de la Mujer que ni siquiera se pronunció al respecto.

Agregó que este pueblo ya sufrió de todo tipo de malversación por los diferentes administradores, pero que Lezcano llegó al colmo, considerando que fue denunciado por supuesto abuso sexual por una exfuncionaria municipal.

Pidió que haga algo por su pueblo porque es muy habilidoso para maquillar en papeles las supuestas inversiones, que no se reflejan en la realidad. Recomendó al ejecutivo comunal que trabaje por los caminos vecinales y que no solo atienda los pedidos de los amigos.

Pide que la justicia investigue denuncia contra intendente

Mirta Fariña, otra manifestante, se refirió a los antecedentes personales que tiene el ejecutivo con una exfuncionaria municipal, con quien supuestamente mantuvo una relación sentimental y que salió a luz luego de que fuera desvinculada de la Municipalidad. Al respecto, dijo que es imposible aceptar lo que hizo el intendente.

Agregó que las mujeres necesitan respeto y no que en su trabajo sufran maltratos, manoseos y que sea víctima de abuso de poder dentro de la institución. Pidió el cese de dichos actos y que la justicia haga su trabajo de investigar a profundidad el hecho.

El docente Agustín Insfrán denunció que el intendente no solo está envuelto en tema de supuesto abuso contra una exfuncionaria, sino que también en uso y abuso de sus atribuciones. Mencionó que cedió un espacio que es calle a una docente y que lo realizó en complicidad de los concejales municipales.

Pidió que atienda el pedido del barrio 15 de Agosto, donde se repare la plaza que lleva el nombre del excombatiente de la Guerra del Chaco (1932-1935) Enrique Caballero. Además hay promesas que no cumplió aún, por ejemplo, se comprometió a elevar a categoría de hospital el centro de salud local y que hasta ahora no ha realizado las gestiones.

Lamentó que por su problema personal, que se divulgó a través de la prensa, no haya dado un paso al costado para que el 22 de mayo último la ciudadanía pudiera festejar los 241 años de fundación del distrito. Todo se suspendió por las autoridades de la supervisión porque ya no querían exponer a los niños y jóvenes, indicó.

Estoy más que interesado que la justicia aclare

El intendente Aldo Lezcano dijo que con respecto a la denuncia por supuesta coacción sexual y violación espera que la justicia aclare el hecho porque fue mancillado su buen nombre y el de su familia.

Agregó que fue víctima de extorsión y que su único pecado fue no haber haber accedido al chantaje de la exfuncionaria, cuyo contrato feneció el pasado 30 de abril. Agregó le venía amenazando con que si era desvinculada “le iba a fundir” la desvinculó. “Ya no firmé (la renovación de contrato) porque no temía a nada”, expresó

Mencionó que él es el intendente que mayor cantidad de inversiones realizó en la comunidad y con licitaciones transparentes. Indicó que prueba de ello es que su rendición ejecutaria del 2023 fue aprobada por mayoría, sin objeción alguna.

Resaltó que en su gestión se realizó la reparación de caminos vecinales, pero que actualmente no dan abasto debido a la cantidad de caminos dañados por las constantes lluvias.

Dijo que la ciudadanía debe reconocer que cuando él asumió el cargo había solo una motocarro obsoleta en la institución. Durante su gestión se adquirió una motoniveladora, un equipo para rastroneada, una camioneta que sirve de ambulancia, desmalezadoras y una motocarro. Además, fueron empedrados los caminos en las compañías Zanjita y Yeguarizo, precisó.

Con respecto a la supuesta falta a su promesa de conseguir la elevación a categoría a hospital el centro de salud local, dijo que con ayuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) fue refaccionado el local y se equipó por G.1.500 millones. Agregó que solicitó al Ministerio de Salud el cambio de denominación y que está aguardando respuesta.

Finalmente, dijo que su problema personal no puede afectar la institucionalidad y que la suspensión del desfile por los 241 años de la ciudad fue determinado por los supervisores al ser advertidos de que al no ser declarado asueto en este distrito no podían abandonar las clases. El desfile fue reprogramado para el próximo 11 de junio.