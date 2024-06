Rechazan millonaria demanda contra el Estado paraguayo

“El análisis que antecede sería suficiente para el rechazo de la acción, pero, siguiendo con el análisis de lo postulado en relación a la prescripción, tenemos que, en el caso, no se puede alegar ninguna situación de imprescriptibilidad, ya que la Asociación demandante, como persona jurídica que es, no puede sufrir delitos de lesa humanidad, propios del ser humano. Por ello, no podemos sino remitirnos a la norma del artículo 663 inc. f) del Código Civil, que establece el plazo de prescripción de dos años para la responsabilidad civil derivada de actos ilícitos”,