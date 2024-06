Directora del Colegio Ysaty renunció y estudiantes levantaron la toma

La protesta que realizaron estudiantes del colegio Ysaty de Asunción llegó a su final luego de varios días de toma y paralización de actividades académicas. La noticia de la renuncia de la directora, Amada Apuril, satisfizo a los manifestantes que anunciaron el regreso a clases la próxima semana.

Estefany Salinas, del Centro de Estudiantes, confirmó en ABC AM 730 que están conformes con la determinación, porque la denunciaron por diversos motivos. “Recibimos el dato con una inmensa alegría y nos preparamos para retomar las actividades el martes”.

La que asumirá el cargo se llama Gloria Muñoz. Salinas indicó que aclamaban por ella.

Denuncias contra la exdirectora del Ysaty

La dirigente estudiantil explicó que hubo varias razones por las que fueron a toma, entre ellas el pedido de que renuncie o destituyan a Apuril por el manejo que tenía como directora.

“Se le cuestionaba el aporte voluntario anual, porque si no se pagaba, cualquier alumno o alumna no podía inscribirse. Algunas profesoras pedían pagos por la libreta, inscripción y derecho de examen”. Le comentaron que este año no estuvo presente la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE).

También que había un club que pagaba por usar el predio a cambio de un monto y que ese dinero se iba a utilizar en arreglos dentro del laboratorio, pero nunca se realizó nada, lamentó.

Incluso junto con uno de los directivos, de apellido Carvallo se realizaba persecución a estudiantes, expresó Salinas. “Él anotaba a los que no eran puntuales y se les enviaba a la tarde. Realizaba otras anotaciones sin sentido. Carvallo entraba al baño y decía que se producía acoso entre compañeros”, resaltó.