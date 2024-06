Para concejal, “Nenecho” debe explicar cómo repondrá el dinero que usó de los bonos para pagar a funcionarios

Algunos abogados afirman que el requisito de la cuenta única, la cual fue utilizada por la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez para cubrir el pago a funcionarios con una parte de la deuda de G 500 mil millones, es que se tengan los fondos para poder devolver, según afirmó el vicepresidente de la Junta Municipal de Asunción, el concejal del PLRA Félix Ayala.

“La cuestión es de donde va a sacar el intendente ese dinero para reponer. Yo creo que tiene que ponerse un poco, digamos hablando en términos futbolísticos, pelota al piso, esperar que la Contraloría se expida. Yo hablé con el intendente hace cuestión de 10 días y le pedí, y él me dijo que haría eso. Le pedí que acuda a la Junta para explicar todos los datos concernientes al balance, porque la Junta, yo no integro la Comisión de Hacienda, pero la Comisión de Hacienda envió unas cuantas preguntas que no fueron satisfacidas por la Intendencia”, aseguró en conversación con Ancho Perfil de Cardinal.

Aseguró que el intendente de Asunción se comprometió en acudir a la Junta Municipal para dar las explicaciones, ya que envió una nota nueva en la que solicita el estudio para la emisión de nuevos bonos.

Agregó que la cuenta única siempre se utilizó para el “bicicleteo” de la Municipalidad de Asunción, es decir, pagar deuda con la emisión de más deudas. “En realidad el faltante es de más menos US$ 35 millones, o sea, no, no es US$ 70 millones, no son los G. 500 mil millones, si no sería la mitad”, dijo.



Nueva emisión de bonos: piden esperar dictamen de Contraloría

Ante la nueva emisión de bonos que plantea hacer la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, el concejal dijo que se debería esperar el dictamen de Contraloría y aclarar en todas las instancias las dudas respecto a los G. 500 mil millones en bonos que se generaron tras descubrir irregularidades en la rendición de cuentas de la Municipalidad.

“Envió la nota hace cuestión de mes y medio atrás o dos meses atrás, en donde él solicitaba la autorización de la Junta para explorar la captación de bonos que serían los G9 para obras de desagüe pluvial en la zona de Aviadores, Bartolomé que son los puntos conflictivos que van quedando en Asunción”, indicó.

Precisó que la nota enviada por Nenecho fue antes del estudio del balance 2023, donde se descubrieron varias irregularidades hoy denunciadas, y negó la aprobación de una nueva emisión de bonos que datarían del 17 de abril de este año, considerando que la administración del intendente debería primero enviar los informes sobre si hay mercado para los bonos y en que obras se destinarían.

“La emisión de bonos requiere unas cuantas etapas y una etapa previa es solicitar la autorización de la Junta de explorar, no autoriza la Junta la emisión, pero si la exploración de ver si el mercado estaría dispuesto a adquirir estos bonos. Una vez que la Intendencia envíe el estudio hecho a través de la casa de bolsa que nos dirá que nos ofrece un mercado. Él tiene mayoría en la Junta si es que quiere aprobar así, pero no creo que vaya por ese camino”, agregó.



Deuda y bicicleteo en la Municipalidad de Asunción

El concejal recordó que la diputada Johanna Ortega dijo que el 31 de diciembre había G. 48 millones en caja de la Municipalidad de Asunción y que 15 días después, el 15 de enero, la Municipalidad pagó adelantos de las obras del barrio San Pablo y el barrio Hipódromo, una suma superior a los US$ 5 millones.

“La Municipalidad tiene una alta tasa de morosidad, pero es necesario que la municipalidad, con sus direcciones, siempre venimos reclamando esto, sean los que se encarguen de ordenar un poco la recaudación el año pasado, nosotros tuvimos ingresos ordinarios superiores al año anterior, pero no en un nivel todavía aceptable. Nosotros vamos a seguir con el bicicleteo hasta que tanto y en cuanto nosotros nos cortemos este círculo vicioso de no cobrarle a los Grandes Contribuyentes de Asunción”, aseguró.

Indicó que cuando se habla de grandes contribuyentes de Asunción, se refieren a grandes empresas, como grandes clubes deportivos y principalmente al Estado, que se habla de una deuda que ronda los US$ 60 millones que fue fijado hace tres o cuatro años, deuda que cada año sube; sin embargo, dijo que si bien la Municipalidad está al día con el Instituto de Previsión Social (IPS), la misma institución adeuda a la Municipalidad Asunción.

“Es mucho más fácil cortar el servicio de salud. O sea, mucho más fácil obligar, te digo, cortándole el servicio de prestaciones de salud, que yo te corto la recolección de basura y yo te corto la recolección de basura, el culpable soy yo, no va a ser otro, y eso puede ser delito. La Municipalidad cuenta con fondos suficientes a cobrar, el tema es que se tiene que integrar un equipo especial para la cobranza. En los últimos 15 años la Municipalidad Asunción dejó de cobrar alrededor de US$ 1.000 millones que prescribieron. El año pasado, 2023 estamos hablando, la Municipalidad en salarios, aguinaldo, bonificaciones, en todo lo que hace recursos humanos gastó una cifra cercana más menos US$ 90 millones y la Municipalidad de ingresos ordinarios recaudó más menos US$ 130 millones”, aseguró.

Desagüe pluvial en Asunción es necesario

El concejal dijo que Asunción está más allá de que del problema que se está teniendo hoy con respecto a los fondos en el que está la Contraloría ya encima.

“Asunción, en teoría, cuando tengamos todo tendríamos una muy buena cobertura de desagüe pluvial, pero eso fue antes de que ocurra lo que ocurrió y bueno, no sé cómo, cómo quedará eso. Supongo que ellos también desde la Intendencia esperarán el momento oportuno dónde se puedan aclarar todas las dudas que se generó respecto”, afirmó.

Agregó que con los bonos G8, no con esta nueva emisión que está en duda en estos momentos, se tendría que alcanzar una cobertura de del 35% más o menos del desagüe pluvial.

“Del año 2010 el desagüe pluvial pasó a manos de los municipios, hasta el año 2010, el desagüe pluvial era obra de las que tenía una cobertura del 5%. Desde el 2010 a esta parte, estamos en 26% y en estos momentos ya están en ejecución el desagüe del barrio San Pablo y el desagüe del barrio Hipódromo”, finalizó.