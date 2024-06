IPS no paga millonaria deuda por braquiterapia al Incan y, personal no cobra hace un año, denuncian

En julio de 2023, autoridades del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) alertaron sobre una millonaria deuda del Instituto de Previsión Social (IPS), en relación al servicio tercerizado de braquiterapia para aportantes del seguro social. En ese entonces, la deuda de la previsional ascendía a G. 2.985 millones.

Tras inconvenientes en el servicio por la falta de pago y la denuncia realizada por el doctor Julio Rolón, en ese entonces director general del Incan, el IPS abonó una ínfima suma de G. 500 millones en agosto del año pasado. No obstante, tras un año de aquel suceso, la institución todavía adeuda una millonaria suma al Incan, que rondaría los G. 2.500 millones, según el archivo de publicaciones de ABC.

La falta de pago también afecta al personal de salud, ya que unas 20 personas están sin cobrar el salario correspondiente a sus labores en el marco de ese acuerdo, desde hace 12 meses, denunciaron a ABC.

“El convenio con el IPS ya no existe, pero nosotros seguimos sin cobrar nuestros sueldos porque ellos (IPS), no pagan su deuda. Más de 20 personas, entre enfermeras, médicos, personal de limpieza y otros estamos en esta situación. Estamos esperando cobrar hace 12 meses, pero el IPS no responde”, denunció a ABC una trabajadora del Incan, quien pidió omitir sus datos por temor.

Incan: acuerdo ya no existe, pero deuda no se paga

Ante la denuncia, buscamos conversar con el doctor Gustavo Campos Barreto, director médico del Incan, quien se excusó diciendo que se encontraba en una reunión vía zoom y no podía responder llamadas. Ante la insistencia, el médico respondió por mensajes y confirmó que efectivamente el IPS todavía debe una millonaria suma al hospital oncológico y, que han agotado instancias buscando que la previsional pague.

“Nosotros hicimos todos los procesos administrativos correspondientes y el IPS no le abona al Consejo Local de Salud de Areguá por esos servicios. Permanentemente estamos haciendo las averiguaciones correspondientes en Areguá y en IPS, pero sin avances hasta la fecha”, afirmó.

El director médico del Incan no supo precisar el monto de la deuda, pero confirmó que el hospital público ya no tiene un acuerdo de tercerización con el IPS por el servicio de braquiterapia. No obstante, dijo que aún así el hospital recibe semanalmente a los asegurados del seguro social para brindarles el servicio.

“En promedio hacemos unas 140 braquiterapias al mes. Ya no hay turnos exclusivos para pacientes del IPS; entran todos en horarios programados, turno mañana y tarde de lunes a viernes. Todos los procedimientos se realizan con apoyo de anestesiólogo”, respondió.

Por su parte, Gustavo Irala, asesor juridico del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), dijo a ABC que tras el cambio de administración desconoce los detalles de la citada deuda, por lo que no puede hablar de montos. No obstante, indicó que pedirá informes para brindar una actualización.