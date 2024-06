¿Dónde están los G. 500.000 millones? La Asunción de Nenecho no resiste la lluvia por falta de obras

Una enorme laguna se formó con la extensa lluvia que duró casi todo el día, ayer, sobre la calle Teniente Lidio Cantaluppi, frente a la sede Santa Librada de la Universidad Católica. En este punto de la ciudad, la Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR – cartista), prometió una cuenca de desagüe pluvial para evitar estas inundaciones.

El agua también se acumula en calles adyacentes, lo que hace imposible que vecinos y estudiantes puedan transitar caminando por la zona. Los automovilistas realizan malabares para pasar por este sitio.

El proyecto integra una serie de 8 obras por G. 360.000 millones, que debían ejecutarse a partir de la emisión de los bonos G8, pero los trabajos no se concretaron hasta la fecha. Son parte de los G. 500.000 millones en bonos para obras que no se hicieron y cuyo destino Óscar Rodríguez no puede justificar.

“Nunca se hizo nada, es una vergüenza nuestra calle. Se tiene que solucionar esto, no podemos ni caminar por acá”, comentó Fabiana Benítez, una vecina que reside hace 30 años en el lugar.

La Asunción de Nenecho: raudales inundan zona de General Santos

El agua se acumula en exceso con las precipitaciones también en la calle San Antonio y el cruce con la avenida General Santos. Allí debió hacerse otra cuenca de desagüe pluvial con la millonaria emisión de bonos G8, pero los trabajos tampoco se iniciaron.

En otro rincón de la ciudad, los restos de basura se acumularon con la lluvia en el deteriorado sumidero de las calles Yuasy´y e Yvapobo del barrio San Pablo. Los vecinos colocaron vigas y un neumático para advertir a los automovilistas sobre el riesgo de transitar sobre este alcantarillado.

Los neumáticos también sirven de señal de advertencia en un enorme hueco sobre la avenida Mariscal López y Manuel Gondra, frente al Ferrocarril.

Asunción: basura se acumula en las veredas y calles

La basura acumulada desde hace semanas en una de las esquinas del parque Carlos Antonio López, es una muestra más de la situación de abandono en la que se encuentra la capital de “Nenecho” Rodríguez.

Los residuos acumulados, que se estancan con el agua que invadió las calles y veredas, se vieron además ayer sobre la avenida Artigas, sobre la calle Río de la Plata en Sajonia y sobre Mariscal López, en la zona del barrio La Encarnación.

La suciedad y el olor nauseabundo se sienten en estos lugares, donde es notoria la ausencia de la gestión municipal en la capital del país.