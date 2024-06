Bonos “enterrados” de Nenecho no suman ni G. 100 mil millones

Unos G. 500.000 millones en bonos emitidos para obras que no están, siguen sin aparecer en la Municipalidad de Asunción. El intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - HC), dijo que el dinero se usó en trabajos que no se puede ver porque están “enterrados” y citó tres desagües pluviales recién inaugurados. Pero esos sumideros no suman ni G. 100 mil millones.