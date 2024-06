En Yacyretá se observa un panorama alentador, dice consejero

En declaraciones realizadas a Radio Sanguri, Flores anunció que la Argentina comenzó a honrar su deuda por sesión de energía eléctrica; en ese concepto, en mayo realizaron una transferencia de US$. 12.000.000, y el viernes pasado honraron US$. 100 millones, queda pendiente aproximadamente US$. 20 millones.

Actualmente, a favor de Paraguay queda una deuda por generación de energía de US$. 92.000.000. Estos recursos vendrán para el funcionamiento de la Entidad Binacional Yacyretá y el pago de las deudas que tiene la empresa. En este momento se está trabajando para poder contar con esos recursos lo más pronto posible, agregó.

En otro momento, manifestó que la margen derecha de Yacyretá tomó una posición bastante dura respecto a la utilización de energía (él retiró del 100% de lo que le corresponde) vía ANDE, eso generó malestar en la Argentina por la falta de energía eléctrica. Paraguay sigue con ese procedimiento mientras se aguarda una definición de liquidación de la deuda por consumo y poder arreglar esta situación en la brevedad.

Por tratado, Yacyretá no puede disponer de los US$. 100 millones, sino que debe transferir directamente al Ministerio de Hacienda. El 50% debe ser utilizado por el Gobierno nacional, y los restantes van a las gobernaciones y municipios de todo el país, expuso.

