IPS, jubilados y trabajadores acuerdan priorizar provisión de medicinas oncológicas

Tras una primera reunión en el marco de una mesa de trabajo instaurada entre las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y unas 20 asociaciones de asegurados, jubilados y pensionados realizada ayer, en la Caja Central del ente, se acordó dar solución a la dramática situación de los pacientes con cáncer y priorizar la provisión de medicamentos oncológicos.

Una segunda reunión para resolver esa necesidad, será realizada esta tarde, a las 15:00, con la Gerencia de Salud, para posteriormente, iniciar de forma casi inmediata el abastecimiento de medicamentos, explicó Pedro Halley, presidente de la Asociación Nacional de Jubilados.

“Hablamos de forma muy frontal sobre algunas peticiones de orden prioritaria, como es el tema oncológico; sí o sí solución ya para los enfermos de cáncer. Esto tiene que resolverse en una mesa de trabajo que quedó pautada para mañana (por hoy); tienen que dar soluciones sobre las drogas que faltan, el resto, todo es secundario”, expresó Halley, mientras afuera una gran cantidad de aportantes se manifestaban en apoyo a los pedidos del sector.

Además del presidente del IPS, doctor Jorge Brítez, fueron parte de la reunión el director jurídico José González, el gerente de Abastecimiento y Logística, Jaime Caballero, el jefe de gabinete, Luis Cardozo, entre otros.

Liz Cáceres, representante de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, expresó la desesperación de los enfermos de cáncer por la falta de fármacos. Mencionó que hay medicinas que están con stock cero desde hace varios meses y citó como ejemplo, Leuprolide y Pembrolizumab, ambas drogas sumamente costosas.

“Liberan a cuenta gotas los medicamentos. Hay un listado de compañeros que necesitan sus medicinas. Ahora no estamos teniendo Pembrolizumab, por ejemplo, que cuesta G. 35 millones por ampolla”, afirmó.

Aportantes rechazan admitir a no asegurados en hospitales de IPS

Durante la mesa de trabajo también se conversó sobre el proyecto de ley aprobado por resolución N° 029-001/2024 del Consejo de Administración, de fecha 25 de abril del 2024, que contiene disposiciones referidas al Seguro Social de Salud e inciden sobre la atención médica de los jubilados y pensionados. “Apoyamos algunas cosas y rechazamos otras. No queremos que el seguro de salud del IPS se abra a los no asegurados, parece egoísta pero no queremos”, expreso Halley.

Agregó: “También se insistió mucho en la transparencia de la información; queremos saber cuáles son las empresas morosas, cuánto deben y por qué deben; qué se está haciendo para cobrarles. El IPS dice que se les debe mucho, pero aparte de la deuda del Estado, quién les debe”.

Para hablar sobre este tema, se pautó otra reunión, que será hoy, a las 10:00, en la Dirección Jurídica a cargo de José González.

Examen admisional no debe condicionar ingreso

Consultados sobre la aprobación del examen admisional como requisito obligatorio en el IPS, Halley expresó que la posición de las asociaciones es firme. Según la resolución N° 041-013/2024 de fecha 13 de junio, que se dio a conocer ayer, se “aprueba el reglamento que establece la presentación del formulario examen médico admisional de los trabajadores a cargo de los empleadores”.

“El examen admisional al trabajador no debe impedir que entre al seguro social, solamente sirve para direccionar al trabajador hacia un programa de atención preventiva de su salud. Puede ser una persona con todas las patologías, pero si trabaja, tiene derecho a entrar al seguro de salud y no se le puede cobrar un sobrecosto, ni una sobrecuota ni otro aporte”, aseveró.

