Funcionario judicial niega acoso sexual: “a veces nos maltratamos”

“Niego categóricamente que haya acoso sexual, maltrato. Tengo 24 años de antigüedad y nunca tuve ni llegada tardía”, afirmó a su vez el funcionario denunciado por supuesto acoso sexual, Carlos Ramón Duarte Fleitas.

Fue en contacto telefónico con nuestro diario, en respuesta a nuestras llamadas para consultar su versión sobre la denuncia presentada ante la Superintendencia de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el juzgado de paz de La Catedral.

Duarte Fleitas dijo que la denuncia fue hecha por “despecho” y que es un tema “sentimental”. En ese sentido, insistió que tiene una “relación tóxica” con la denunciante que, insistió, terminó el año pasado.

“A veces nos maltratamos”, dice denunciado por supuesto acoso sexual

“A veces nos maltratamos” dijo Duarte, tras asegurar que la denunciante “tiene un problema, toma antidepresivos y toma ansiolíticos”.

Si bien Duarte no negó la autoría de los mensajes publicados, cuyas capturas de pantalla están agregados a la denuncia, reclamó la exposición de los mismos pues afirma que esta situación daña su imagen.

Finalmente, dijo que la investigación del caso está a cargo de la Superintendencia de Justicia, instancia ante la que asegura presentará “pruebas contundentes” para aclarar la denuncia. Según explicó, actualmente está en la etapa de testificales.

Jueza dictó prohibición de acercamiento

Esta mañana el juzgado de paz de la Catedral, a cargo de la jueza Natalia Garcete dispuso como medida cautelar de urgencia contra Duarte la prohibición de acercamiento y de contactar por cualquier vía con la denunciante.

En su denuncia, la funcionaria afectada revela que es víctima de una persecución sistemática por parte de Duarte, en el periodo en el que el mismo se desempeñó como jefe interino de la Oficina de Coordinación de Juicios Orales.

“Todo esto ocurre en horario laboral, humillándome y ejerciendo violencia laboral, puesto que Carlos Duarte, durante todo este tiempo de 2 años he sufrido todo tipo de humillaciones y denigraciones con palabras de este funcionario que textualmente dicen: ‘Asquerosa, mentirosa, rata inmunda, puerca, no te bañás, tenés mal olor, facturera, perra’. Además de todo ello, ha amenazado con dejarme sin trabajo, o a sacarme las horas extras, por el hecho de no acceder a sus peticiones, configurándose la violencia laboral, de acuerdo al art. 6º de la 5777/2016″, relata la afectada en su presentación.

La denunciante presentó un total de 107 capturas de pantalla de mensajes enviados por Duarte, que alternaban declaraciones de amor, ofensas y amenazas de todo tipo, incluso de hacerle “echar” del trabajo.

Lo llamativo del caso es que tras la presentación de la denuncia, la denunciante fue apartada de sus funciones y recientemente se le quitó el cupo de almuerzo y de horas extras.