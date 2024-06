Por sexta vez, funcionario de la Ande urge resolución a la Corte

A través de un nuevo urgimiento presentado el 19 de junio pasado, el sexto, el abogado y funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Sergio Fleitas Paredes insta a la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resuelva la apelación que planteó contra la sentencia que anuló un fallo a su favor.

El letrado explicó que el caso se encuentra actualmente en el despacho del ministro César Garay Zuccolillo, quien integra la sala mencionada conjuntamente con los Dres. Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez.

La sentencia cuestionada por Fleitas fue dictada en agosto del año pasado por el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, primera sala. En la ocasión, por unanimidad, los camaristas María Mercedes Buongermini, Esteban Kriskovich y Hugo Garcete anularon la sentencia definitiva (S.D.) N° 647 del 1 de noviembre del 2022, dictada por el juez en lo Civil y Comercial del 12° turno, José Guillermo Trovato.

A través de referido fallo, Trovato condenó a catorce funcionarios de la ANDE a pagar más de G. 4.300 millones a su compañero Sergio Antonio Fleitas Paredes, además de intereses del 2% mensuales desde el inicio de la demanda, presentada en el 2017.

El caso llegó a segunda instancia a raíz de las apelaciones planteadas por los abogados Carlos Armando Miranda Estigarribia, María Elizabeth Ibarra Gachter, Arnaldo Javier Bernal Quinteros, Adriana Alice Teixeira González, Fernando Bolaños Solalinde y Juan Federico Noldin Almirón, representantes de los catorce funcionarios afectados por la sentencia. El fallo también fue recurrido por representantes de la Procuraduría General de la República.

Los camaristas argumentaron que el fuero civil y comercial carece de competencia para atender el caso, en atención a que el demandante es funcionario público y como tal, es el Tribunal de Cuentas la única instancia habilitada para el efecto. En consecuencia, anularon no solo la sentencia, sino todo el proceso.

Fleitas cuestiona la decisión de la Cámara, que califica de contradictoria pues se declara incompetente para resolver.

“Como se puede apreciar la inconsistencia e incongruencia de la parte resolutiva del Tribunal de Apelación Civil y Comercial Primera Sala, primero se declara competente y luego se declara incompetente, por ende, es nula, resolviendo de forma extrapetita sobre una cuestión no planteada por las partes, dispone la nulidad del proceso”, afirma Fleitas.

“El Tribunal no podrá fallar sobre cuestiones no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquella que no hubiese sido materia de recurso, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 113. No obstante, deberá resolver sobre los intereses, daños y perjuicios, u otras cuestiones accesorias derivadas de la sentencia de primera instancia”, agrega, al resaltar que las partes no plantearon la cuestión finalmente resuelta por la Cámara.