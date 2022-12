Condenan a 14 funcionarios de la ANDE a indemnizar a su compañero por G. 4.300 millones

Un sumario administrativo resolvió que Sergio Antonio Fleitas Paredes tuvo ausencia injustificadas cinco veces en el trimestre de julio a setiembre del 2016 y 14 veces en el trimestre de octubre a diciembre de ese mismo año, por lo que la ANDE dicto la Resolución P/Nº 39303, el 22 de agosto de 2017, ordenando su destitución, que se encuentra prevista en el Art. 69, inciso c) de la Ley 1.626/00 “De la Función Pública”.

Por su parte, Fleitas Paredes solicitó ante el Tribunal de Cuentas Primera Sala una acción legal contra la ANDE, solicitando sea revocada dicha Resolución. Por Acuerdo y Sentencia Nº 155 del 12 de setiembre de 2018, dicho Tribunal resolvió hacer lugar a la demanda y revocar la resolución por la cual fue destituido.

Esto fue apelado por ANDE ante la Corte Suprema de Justicia, y en dicha instancia, la Sala Penal dictó el Acuerdo y Sentencia N° 507 de fecha 16 de julio de 2019, por el cual se confirmó parcialmente el Acuerdo y Sentencia N° 155 de fecha 12 de setiembre de 2018, dictado por el Tribunal de Cuentas, modificando la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la ANDE, por multa equivalente a 30 días de sueldo.

Contraataque: demanda y condena

Sergio Fleitas Paredes presentó una demanda de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual ante el Juzgado del 12° Turno, Secretaría 24, contra el ex presidente de la ANDE, Víctor Romero Solís; el ex asesor legal de la institución, Fernando Bolaños; el ex auditor interno, Pedro Vargas; los auditores Carmen Morlas y Hermelinda Talavera. Además, contra el jefe de la Oficina de Anticorrupción y Transparencia, Carlos Miranda y los abogados de la Asesoría Legal, Arnaldo Bernal, María Ibarra, Adriana Teixeira y Juan Noldin.

También demandó al ex director de RRHH, Enrique Páez; a los jefes de la División de la Dirección de RRHH Christian Barboza y María Silguero. Asimismo, al ex procurador Renzo Cristaldo y a la misma Procuraduría de la República y a la ANDE. Fleitas solicitó G. 5.400 millones.

El 2 de setiembre de 2019 se inició la demanda, que fue contestada en tiempo y forma por los demandados, según fuentes de la ANDE.

El 1 de noviembre pasado, el Juzgado dictó sentencia definitiva N° 647 y resolvió hacer lugar con costas a la demanda promovida por Fleitas Paredes y condenar a los demandados al pago de la suma de G. 4.300 millones más el 2% mensual de intereses desde la promoción de la demanda hasta el pago efectivo.

Denuncia penal también

En el año 2018, Sergio Fleitas también presentó denuncia penal ante el Ministerio Público contra abogados de la Asesoría Legal de la ANDE que tramitaron su caso en el proceso sumarial. Además, a los auditores internos de la institución, a los funcionarios del área de Recursos Humanos de la ANDE, el director del MECIP de la ANDE, Fernando Bolaños, el ex presidente de la institución, Víctor Romero Solís y el procurador y juez instructor del sumario, Renzo Cristaldo. Pidió como compensación la suma inicial de G. 60 millones por denunciado y luego, amplió su denuncia solicitando G. 2.000 millones.

El fiscal Alcides Corvalán solicitó la desestimación de la causa y el 25 de setiembre de 2019, por A.I. Nº 1163 del Juzgado Penal de Garantías, Secretaria Nº 6, de la Capital, a cargo de la Jueza Lici María Teresita Sánchez Segovia, resolvió desestimar la denuncia.