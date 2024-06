Jueza envía a la Corte y Fiscalía actuaciones de abogada que habría falsificado firma del pastor Insfrán

De acuerdo con lo expuesto en el AI N° 136 de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, el 11 de marzo pasado la abogada Rosa González Alderete presentó un escrito solicitando intervención en representación del pastor José Alberto Insfrán Galeano, procesado por lavado de activos en el caso A Ultranza Py.

Al pedido de intervención, la abogada González adjuntó una carta poder supuestamente firmada por el encausado. La magistrada al observar el documento, notó que “a simple vista, la firma plasmada contenía rasgos diferentes a otras firmas indubitadas obrantes en escritos firmados por el incoado José Insfrán y que obran en el expediente judicial”, según dice el AI N° 136.

En atención a ese hecho, la magistrada convocó a una audiencia telemática con el fin de que el pastor José Insfrán se ratifique en el poder otorgado a la abogada Rosa González. Lo que resultó más llamativo para el juzgado fue que el escrito fue presentado en hoja simple, sin membrete ni sello del ente penitenciario donde está recluido Insfrán.

Durante la audiencia, sustanciada este lunes último, el pastor José Alberto Insfrán manifestó: “ella es mi abogada también está llevando la parte legal de la iglesia nomás Doctora. La Doctora Rosa González, ella hace tiempo ya es mi abogada. Esa no es mi firma. No, esa no es mi firma Doctora. No, no es mi firma Doctora, si así mismo. No, totalmente falso es”.

Corte y Fiscalía deberán investigar actuaciones de abogada

Luego de haber oído al pastor Insfrán decir que lo estampado en el documento no era su firma, la jueza Rosarito Montanía procedió a señalarle lo grave de la situación y por ende, resolvió no otorgarle la intervención a la profesional del derecho.

Sobre la decisión de la magistrada, el pastor Insfrán manifestó “está bien doctora, está muy bien, porque no es mi firma, y sí es grave, hay que preguntarle a ella, sería bueno, si quiere puedo darle el teléfono de ella también para llamarle. Si, ella es de Curuguaty, ella está llevando el caso de la iglesia, del templo, todos los días trabaja, me es raro esto doctora”.

En tal contexto, la jueza Montanía dispuso la remisión de las actuaciones al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, ante la presunta comisión de actos irregulares por parte de la abogada Rosa González, a fin de que se examinen las actuaciones, y se consideren las medidas pertinentes para la apertura de un sumario y en su caso, una sanción disciplinaria.

Igualmente consideró que correspondía remitir las actuaciones al Ministerio Público, para que se lleve a cabo una investigación, ante la presunta comisión de hechos punibles contra la prueba documental.

Pastor reclamó por estar 24 horas en encierro

Durante la audiencia telemática, el pastor José Alberto Isnfrán Galeano también aprovechó la oportunidad para señalar que " solamente una hora cada 15 días puedo recibir visitas”. Agregó, “usted en este momento tiene el control de la ley, pero es muy injusto, esto es muy inhumano, todo lo que está pasando acá es muy inhumano, ustedes son personas puestas por Dios ahí”.

Enfatizó en otro momento que “acá (por la cárcel) nosotros somos tratados como animales, 24 horas encerrados, incomunicados doctora, cada 15 días puedo verle a mi hijo y después no puedo hablar con nadie, totalmente prohibido, todo esto es ilegal doctora, usted sabe que todo esto es ilegal, que yo haya venido acá es ilegal”.