Pequeños agricultores proveen insumos para almuerzo escolar

Don Antonio Vera es un productor de miel negra en el distrito de José Fassardi, que vende su producción a la empresa encargada de distribuir el almuerzo escolar en el departamento del Guairá. Por contrato, la firma adjudicada para distribuir las raciones de comida a los niños debe priorizar la compra de los insumos de los pequeños productores de la zona. Desde productos frutihortícolas u otros como harina y hasta carne, se están comprando sin intermediarios a fin de beneficiar a los eslabones más vulnerables de la cadena económica, informó la secretaria de Agricultura departamental, Ing. Graciela Soto.

Lea más: Pequeños agricultores proveerán insumos para almuerzo escolar en Guairá

“Hace 35 años que trabajo en esto y es la primera vez que vendo miel negra para el almuerzo escolar (...) Este producto no se descompone, no se pone feo, no se echa a perder. Es un alimento natural”, indicó Antonio Vera.

La Secretaría Departamental de Agricultura y la oficina regional de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) brindan semillas, capacitación técnica y asistencia con maquinarias agrícolas a los comités de productores y familias rurales que deseen ofrecer sus productos como insumos para el almuerzo escolar, remarcó Soto. Otro punto en donde asisten a los pequeños agricultores es a formalizarse, pues es necesario que estén registrados en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y que puedan facturar a la empresa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, el almuerzo escolar llega a 83 instituciones educativas del Guairá, el 30% de las escuelas públicas del departamento, y es solo por casi la mitad del año lectivo. Como el próximo año el programa llegaría durante todo el año escolar y a todas las escuelas, alrededor de unas 270, la demanda será de al menos seis veces más, por lo que se necesitará que más productores locales estén en condiciones de proveer los insumos.

Lea más: Buscan aumentar la producción de miel en el Paraguay

“Vinimos a poner plantines, semillas de tomate en bandeja, para poder preparar muda de tomate. Y la semana pasada estuvimos poniendo almácigos de cebolla, pensando en el Proyecto Hambre Cero”, detalló Soto durante la asistencia a un comité de productores de la compañía Estación Costa del distrito de Félix Pérez Cardozo, que se alista para el próximo año ser proveedores de insumos para el almuerzo escolar.

La firma contratada por la Gobernación para la distribución de la comida en este 2024 es la empresa unipersonal de Néstor Francisco López Paniagua, que opera con el nombre de fantasía de Charlot. El gobierno departamental podrá cumplir con el contrato, ya que a pesar de que su fuente de financiación, el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) se redireccionó al Programa Hambre Cero, el compromiso contractual se cubrirá con otra fuente, se garantizó desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lea más: Casi a mitad de año se inicia programa de desayuno y merienda en Guairá