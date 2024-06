Búsqueda de personas: ¿de qué se trata el sistema de alerta EMA?

La desaparición de Loan (5) en Corrientes (Argentina) está generando reacciones en la región y en Paraguay también se produjeron denuncias de desapariciones en los últimos meses. El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, explicó un fenómeno en el país y una propuesta de legislación que ayudará a agilizar las búsquedas de personas desaparecidas.

Comentó en ABC AM 730, que no existe una cifra real de desaparecidos ante la falta de registros actualizados. Dijo que la particularidad que se produce en Paraguay es que se denuncian las desapariciones de niños y niñas, pero luego los pequeños vuelven a su casa y esa aparición no se reporta, por lo que siguen registrados como desaparecidos en las comisarías.

“La Policía nos señala que se enteran que los niños volvieron con los miembros de sus familias pero, personalmente los parientes no levantan las denuncias de desaparición. Lo casos en que sí se pudo constatar que siguen con paradero desconocido son tres: Juliette (Yuyú), una niña de 3 años que desapareció con su madre y otra situación de un niño”, sostuvo.

Datos de la Policía Nacional indican que entre enero y mayo de este año hubo 352 denuncias de menores desaparecidos, se localizaron a 154, en investigación están 197 y uno fue localizado sin vida.

EMA: un alerta similar al de otros países, se encamina en el Congreso

En relación a los casos de los desaparecidos, Gutiérrez dio detalles de un proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento, con el que se pretende crear una metodología de trabajo para acelerar las búsquedas.

La intención de normativa cuenta con media sanción en Diputados. Se trata del sistema de alerta “Emergencia de Máxima Atención” (EMA) que implica cómo se difundirá el hecho, tras la presentación de una denuncia de desaparición.

“Con esta ley se pretende elevar al actual Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional al rango de Dirección, darle mayor fuerza operativa y que la información se centre allí para agilizar las búsquedas. Es una iniciativa muy loable”, sostuvo.

Además, el Gobierno quiere que haya interoperatividad con los diversos sistemas de denuncias, mejorar los protocolos y usar plataformas.