Exposición de Nenecho fue “puro humo” y no presentó documentos, reclama concejal

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), y su gabinete disertaron durante 5 horas ayer ante la Junta Municipal. Según explicó el concejal Álvaro Grau, “no pudo ser otra cosa que puro humo”.

Afirmó que ninguno de los que se presentaron respondió a las consultas sobre los bonos de la Comuna ni tampoco presentó facturas o extractos bancarios. “Cinco horas de puro show y perorata, para no decir nada”, enfatizó.

Lea más: Nenecho dice que rematará casas de asuncenos para reponer dinero, pero no detalla qué hizo con bonos

“Nenecho se fue enfocado y decidido a darse la vuelta y no responder nada, a hacer show para lavarse la cara y decir que se presentó ante la Junta Municipal y ya explicó. Al salir, la prensa le preguntó en qué se gastó la plata y tampoco respondió”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que él hizo todas las preguntas principales con el objetivo de conocer los detalles de la emisión de bonos, las cuentas bancarias, los proyectos y licitaciones. También consultó el detalle de las facturas o documentos que respalden el uso del dinero.

“Recitan como loritos la ordenanza de la cuenta única cuando la misma ordenanza les prohíbe utilizar los fondos de bonos para gastos corrientes”, señaló.

Lea más: Bonos de G. 500.000 millones: Nenecho debía tener permiso de BCP e informar desvíos, dice Ley de Mercado de Valores

Recordó además que la administración de Nenecho Rodríguez debía informar a la Comisión de Valores cualquier modificación del destino de bonos. Sin embargo, se confirmó que no lo hizo.

“En la bolsa de valores no hay grises: estás dentro o fuera del reglamento. No cumplieron con el reglamento de la Comisión Nacional de Valores, con la ordenanza municipal, con los reglamentos del Estado, con ningún tipo de normativa”, enfatizó.

Recordó que él ya comunicó los hechos a la Comisión de Valores, con todos los documentos relacionados. Sin embargo, aparentemente las entidades públicas no son pasibles de sanciones en casos de violaciones a los reglamentos.

Lea más: Informes sobre bonos de Nenecho: “Nos quiere tomar el pelo el intendente”, apunta Ortega

Nenecho habla de “reponer” dinero

Por otra parte, cuestionó que el intendente hable del remate de casas de asuncenos para reponer el dinero de los bonos.

“No se le convocó para saber cómo se va a reponer el dinero; es que nunca debió haber sido desviado ese dinero, porque la ley no lo permite”, enfatizó.

Finalmente, indicó que ahora queda esperar el dictamen de la Contraloría General de la República, que sería “contundente”, teniendo en cuenta todas las pruebas con que se cuenta.

Ayer, Rodríguez afirmó que el dinero no fue desviado y que él no es “un delincuente”, pero aceptó que el dinero fue usado en otros rubros, alegando una cuenta única municipal. “Aquí no se esfumaron 500.000 millones, no se desvió”, dijo.