Patrulla Caminera inicia “cacería” de conductores con habilitación vencida

Este lunes se inician los controles de documentos por parte de la Patrulla Caminera con respecto a la habilitación vehicular y el carné de conducir. Las multas tienen una nueva tarifa desde hoy, ya que el nuevo salario mínimo también entra en vigencia este primer día laboral de la semana.

El domingo venció el plazo para el pago de impuestos vehiculares en varios municipios del país y este lunes la Patrulla Caminera inició los controles de los mismos.

Jornales según las faltas

Faltas leves : de 1 a 3 jornales

Faltas graves : de 4 a 10 jornales

Faltas gravísimas: de 11 a 20 jornales

Las faltas más comunes son:

Circular sin la luz baja reglamentaria: 4 jornales

No utilizar cinturón de seguridad conductor y/o acompañantes: 6 jornales

Cruzar luz roja: 15 jornales

Contramano: 20 jornales

Habilitación vencida, carecer o no portar: 5 jornales

Carencia de licencia: 10 jornales

Vencimiento de la licencia: 10 jornales

Adelantamiento indebido por la izquierda: 12 jornales

Adelantamiento por la derecha : 10 jornales

No utilizar casco protector o chaleco reflectivo: 11 jornales

Alcotest positivo desde 0,01 hasta 0,19.9 es de 3 jornales, desde 0,20 hasta 0,25 es de 10 jornales y desde 025.1 y más, de 20 jornales

Multas por falta de habilitación municipal

Según establece la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la multa por no llevar, no poseer o tener vencida la habilitación municipal es de cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 538.135.

Además, el vehículo será retenido hasta que se resuelva la situación o si el copiloto tiene la documentación en regla podrá retirarlo.

Este lunes ya fueron multados una docena de conductores que no contaban con la habilitación al día, manifestó Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera.

Estas son las cinco multas más caras

Las multas más altas llegan a G. 1.614.405 y son: por no avanzar con luz verde, no respetar la luz roja, por no prestar atención a la luz amarilla antes de la roja, no tomar precaución con luz intermitente para cruce de boca calle o avenida y por no detener la marcha con luz roja intermitente.

Alcotest positivo hasta 24 horas después de consumir

Una de las multas más altas es por dar positivo al alcotest. “El alcohol en el cuerpo permanece hasta 24 horas después de haber consumido”, agregó Ferreira.

Otro factor incidente es el consumo de agua o mate luego del alcohol. En caso de haber consumido mucha agua se pierde mucho más rápido el alcohol, sin embargo, si se consume mate, eso aumenta la posibilidad de dar positivo.