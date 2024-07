Bonos de Nenecho: Contraloría arrojó lapidario informe y Fiscalía designó fiscal para investigar

Tras las denuncias de ABC sobre un desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras, la Contraloría General de la República (CGR) realizó un análisis y posterior informe de la utilización de los recursos obtenidos a través de las emisiones de bonos G8 y G9, durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

La Contraloría alega que Rodríguez se negó responder debidamente cinco ítems solicitados, entre los cuales se citan la ejecución oficial de los gastos e ingresos de los periodos señalados y los extractos bancarios de todas las cuentas bancarias.

Nenecho dice haber gastado G. 287.000 millones en servicios como combustible, cubiertas, reparación de vehículos, uniformes, leche, servicios de transporte, entre otros. Asimismo, destinó supuestamente G. 50.000 millones en adquisición de maquinarias y herramientas. También alega que gastó G. 155.000 millones en pago de capital e intereses de bonos, pero no remitió documentación respaldatoria.

Asimismo, la CGR dicta que el uso de los bonos en gastos corrientes está expresamente prohibido en la Ley Orgánica Municipal 3.966/10 en su artículo 197: “se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiera gastos corrientes”.

La Contraloría explica que ha hecho un pedido de informe al Ministerio de Economía, que fue respondido con los detalles de cómo funciona la cuenta única en el Gobierno Nacional y la comuna no cumple los requisitos. Además, la institución debe “garantizar la disponibilidad de los recursos”, lo que no sucede en la comuna.

Nenecho: Ordenanza de cuenta única no podía ser aplicada

La CGR afirma que la Municipalidad y la Junta Municipal “aplicaron mediante la ordenanza una modalidad que no estaba autorizada en las normativas legales de vigencia”. Agrega que la cuenta única “no puede ser aplicable a un gobierno municipal” debido a que “está en conflicto con la Ley Orgánica”. Critica que la ordenanza 175/18, por la que la comuna crea el sistema de cuenta única, es una copia de la Ley 5.097/13, sin “el previo análisis obligatorio”, según la CGR.

Finalmente, además de que el dinero debería estar en una cuenta única, se debían crear “subcuentas” electrónicas y todos los gastos e ingresos debían estar debidamente registrados, lo que no ocurrió.

Se asevera que no se identificó la entidad bancaria que fue utilizada en la modalidad de cuenta única del tesoro municipal “ni el saldo disponible durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023″. Otro motivo por el que la CGR manifiesta que la municipalidad no puede utilizar el sistema de cuenta única, es que no tiene capacidad de reponer los fondos utilizados.

“Los excedentes destinados a gastos que no corresponden al fin declarado para la obtención de los bonos no podrán ser repuestos por la comuna, ya que la administración municipal, históricamente cuenta con un balance de gastos corrientes que apenas es cubierto con sus ingresos genuinos”, dicta.

Es imposible reposición de bonos, dice Contraloría

“Es improbable que las deudas comprometidas para infraestructura por la municipalidad puedan ser cubiertas con impuestos y es imposible que su reposición pueda ser realizada en el corto plazo”, añade la CGR.

Así también, el ente contralor resalta que el monto de los intereses que deberán pagar por los bonos G9 superan incluso el monto que fue prestado. La comuna recibió G. 195.000 millones por el bono G9 pero deberá devolver con intereses un total de G. 421.898 millones. Los intereses son el 54% del total a pagar.

Nenecho y una diferencia de G. 20.000 millones

La Contraloría encontró además que había una diferencia de G. 20.000 millones entre lo que el intendente hizo figurar en el balance general 2022 y lo que realmente aparece en las cuentas bancarias de los bonos G8. En el balance, el intendente mostró tener supuestamente G. 218.000 millones al cerrar el año, pero en los extractos figuraba un monto menor: G. 197.999 millones. De esta manera, la CGR asevera que se modificó la “situación financiera real” de la comuna.

Asimismo, la CGR reconfirma que los bonos G8 no fueron utilizados para las obras prometidas. El informe arroja que también hay una diferencia de G. 162.000 millones entre el saldo inicial de caja y el saldo inicial que se muestra en el extracto bancario de los bonos G8. El ente contralor remitió el documento ayer a la Fiscalía. En la tarde se designó a la fiscal Marlene González.

Quienes también deberán dar explicaciones son Wilfrido Cáceres y Federico Mora, ex directores de gabinete de Nenecho y Nelson Mora, quien ocupa ese cargo actualmente.

Obras de Nenecho fueron 81% más caras

En su observación n°6, la CGR resalta que la municipalidad adjudicó obras por un monto mayor al que se previó inicialmente en la ordenanza que aprueba los proyectos de inversión.

Es el caso de la cuenta de desagüe Itay y Lambaré, que debía costar G. 75.000 millones, pero que finalmente se adjudicó por G. 136.171 millones. La obra terminó costando 81% más, siendo la diferencia de G. 61. 171 millones. Esto iba en contra de la ordenanza que aprobó la emisión de bonos.

Nenecho hizo conferencia, pero no tenía documentos

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, realizó una conferencia de prensa ayer luego de que se diera a conocer el informe de la Contraloría General de la República que arroja irregularidades en el manejo de fondos en la Municipalidad de Asunción, pero no pudo mostrar un solo documento que respalde qué hizo con los bonos, nuevamente.

“No habla de malversación, de lesión de confianza, de daño patrimonial, de ningún tipo de delito”, dijo Rodríguez sobre el informe de la CGR y puso en duda la precisión de las críticas en el reporte.

El intendente negó que la Municipalidad haya fallado en remitir información solicitada por la Contraloría. “No nos hemos salido un solo milímetro de lo que ellos habían solicitado, de la misma forma que solicitaron hemos respondido”, dijo, mostrando ante las cámaras una serie de aparentes extractos bancarios.

“Respetamos el trabajo de la Contraloría, pero hay puntos que pudimos observar que no condicen con lo que hemos presentado y lo que sostenemos”, manifestó el jefe comunal.

Cuestionó también la cobertura que dieron medios de comunicación al informe de la Contraloría. Según argumentó, el único cuestionamiento que hace la Contraloría es si la Municipalidad de Asunción tiene permitido legalmente utilizar la figura de la cuenta única para la administración de recursos públicos.

“¿Por qué el gobierno central puede utilizar y no el municipio?”, preguntó el intendente. Posteriormente, dijo que si no remitió las facturas de los gastos hechos con los bonos, es porque la Contraloría no lo pidió.

Nenecho no mostró facturas

Finalmente, ABC le solicitó que muestre al menos una factura que demuestre qué se hizo con el dinero de los bonos (G. 500.000 millones desviados), pero Rodríguez afirmó que no las tenía a mano en el momento de la conferencia y que si sabía que eran necesarias, las iba a traer. Se le preguntó entonces cuándo las daría a conocer, pero no quiso dar fecha. Se le insistió en un horario en la tarde de ayer, pero tampoco quiso darlo.

Estuvieron también Nelson Mora, director de Gabinete, Edwin López, director administrativo, y Mario Balbuena, director de Relaciones Interinstitucionales.

Junta Municipal de Asunción analiza otro préstamo

La Junta Municipal de Asunción derivó ayer a comisión el pedido del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), que solicitó un nuevo préstamo, de unos G. 300.000 millones, para “salvar” momentáneamente la preocupante situación financiera en la que se encuentra su administración.

Nenecho cuenta con mayoría colorada para aprobar el préstamo. Rodríguez aún no ha pagado ni la mitad de la deuda a corto plazo anterior que emitió para el pago de salarios y aguinaldo.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) pidió que el mensaje de la Intendencia sea tratado sobre tablas y se rechace, pero no consiguió los votos. Por otra parte, denunció que el intendente utilizó a los abogados municipales para denunciarlo a él por “ejercicio abusivo del derecho” y pedir que se declare “litigante de mala fe” al edil. Fue en el marco del amparo promovido por Grau que solicita el detalle de en qué se destinaron los bonos.