Ñe´êry: bibliotecas llegaron a 300 escuelas; “sueño” del MEC es alcanzar a 5.300 con US$ 12 millones

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que tienen US$ 12 millones disponibles para el programa de comprensión lectora Ñe´êry, pero para su ejecución en los próximos cinco años de gestión. En el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la intención es utilizar US$ 1,5 millones al año para el desarrollo de este proyecto en las instituciones educativas.

Docentes del primer ciclo en escuelas de Asunción cuestionaron a las autoridades de la cartera educativa por no proveer libros, ni bibliotecas, o espacios de lectura para fortalecer este proyecto, que aseguran es bien recibido por los estudiantes. Invierten de sus bolsillos hasta G. 400.000 semanales para la compra de libros, materiales didácticos y también para artículos para rincones de lectura.

“Escuchamos información de que gastamos US$ 16 millones en el programa y quiero saber quién puede gastar ese dinero en 8 meses. Lo que tenemos es US$ 12 millones de los cuales vamos a invertir US$ 1,5 millones anuales en los próximos cinco años”, declaró Ramírez.

Hasta la fecha, entregaron bibliotecas de aula a 300 establecimientos escolares. “Nosotros tenemos un sueño, que es llegar a todas para el proyecto, que son 5.300”, indicó el titular del MEC.

MEC: programa debe llevar 24.000 bibliotecas de aula

El ministro de Educación alegó igualmente que tienen presupuestadas 24.000 bibliotecas de aula con libros para escuelas y colegios en cinco años.

Según dijo, están repartiendo estas herramientas en el segundo y tercer ciclo de la Escolar Básica, pero faltan para la educación media, el nivel Inicial y en el primer ciclo.