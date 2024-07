Millonario préstamo que Nenecho pretende, va contra leyes y ordenanza

A través del mensaje Nº 523/2024 de la Intendencia municipal de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista), investigado por lesión de confianza, ha solicitado la semana pasada a la Junta Municipal capitalina, que apruebe un préstamo de G. 299.000 millones para un financiamiento temporal de caja, pagar salarios y otros gastos corrientes.

No obstante, el mismo aún no ha abonado por completo el anterior préstamo de G. 240.000 millones, que había sacado en 2023 para pagar salarios y aguinaldos. Incluso, en abril de este año, Rodríguez pidió tiempo a los bancos, porque ya no contaba con liquidez. Apenas abonó tres cuotas, y aún le faltan nueve.

Lo más grave es que el intendente no ha respetado dos leyes que hablan del periodo de pago de los préstamos. Ambas deudas irían contra las leyes, al no ser pagadas dentro del ejercicio fiscal en que se usaron.

El artículo 196 de la Ley Orgánica Municipal habla sobre el Financiamiento Temporal de Caja y, dicta que “el plazo de pago de este tipo de financiamiento no podrá superar el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente”. El intendente está pagando recién este año, el préstamo que ha hecho en el 2023 y, pretende pagar el nuevo préstamo recién en el 2025.

Préstamo de Nenecho va contra Ley Orgánica y de Administración Financiera

También el artículo 26 de la Ley 1.535 de Administración Financiera se refiere a la Cobertura de Déficit y, dicta que “Dichos préstamos ingresarán a la deuda pública a ser pagada en el ejercicio fiscal en ejecución”.

Óscar Rodríguez habría violado ambas leyes durante su administración al utilizar el dinero en un ejercicio fiscal y pagarlo en otro. Los déficit temporales de caja se deben pagar en un plazo máximo de 12 meses, por tratarse de préstamos a corto plazo.

El intendente tampoco ha respetado la ordenanza de presupuesto 2023 de Asunción. La misma dicta en su artículo 17, que la Intendencia Municipal podrá obtener del sector bancario adelantos de corto plazo, “los cuales no podrán exceder el 30% (treinta por ciento) de los ingresos tributarios presupuestados para el Ejercicio 2024″.

Teniendo en cuenta el préstamo hecho previamente de G. 240.000 millones y, sumándolo el nuevo de G. 299.000 millones, el total da un resultado de G. 539.000 millones en préstamos.

Monto de préstamo supera el 30% establecido, y va contra ordenanza

Este monto supera el 30% de los ingresos tributarios. El presupuesto 2024 aprobado de los ingresos tributarios es de Gs. 999.742 millones. Por lo tanto, el límite para préstamos es de G. 299 millones, pero Nenecho pretende pasar este monto por G. 240.000 millones más.

El intendente hasta ahora no ha explicado qué ha hecho con los G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, que ha desviado.