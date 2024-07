Otorgan nombramiento a funcionaria indígena agredida por Chaqueñito

La promesa está cumplida por parte del senador Basilio “Bachi” Núñez de nombrar como funcionaria permanente del Congreso a Francisca Espínola Zeballos (Tatiana), la joven agredida por el parlamentario Javier “Chaqueñito” Vera, sin embargo, esto se habría dado tras varios días de insistencia por parte de la afectada, según trascendió.

“Nombrase a la Sra. Francisca Espínola Zeballos con en la denominación de cargo del Anexo del Personal Auxiliar de Servicios, Categoría F32, categoría vacante dentro de la Entidad 02- Cámara de Senadores”, reza el documento.

La agresión de “Chaqueñito”

El legislador agredió verbalmente a la funcionaria de la Cámara de Senadores y el hecho trascendió con pruebas de por medio.

Se determinó una orden de alejamiento por parte de Chaqueñito, quien además se vio obligado a renunciar a la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, que presidía.

“Te pusiste en mi contra, le mandaste a tu raza, hicieron una nota sobre mí. Vos no sos nada, sos una simple contratada y te voy a mandar sacar tu contrato y te vas a ir a la calle. Te vas a ir a la mierda, te vas a ir a la calle. Vos no vas a jugar, sos una porquería y una basura ante mí. ¿Escuchaste? y no me vuelvas a molestar más”, dijo el senador.