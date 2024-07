Bonos de Nenecho son cuatro veces más de los que emitió Mario Ferreiro

Ante la crisis financiera y política que atraviesa la Municipalidad de Asunción por el desvío de G. 500.000 millones en la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), fue consultado Federico Franco Troche, quien fue concejal en el anterior periodo municipal. El mismo afirmó que se debe sacar a la administración Rodríguez. El intendente es investigado por lesión de confianza en una causa abierta en la Fiscalía.

“La situación es muy preocupante. Es un tema que se viene arrastrando de muchos años. Estuve revisando las ejecuciones presupuestarias del 2001 al 2002 aproximadamente y ya desde entonces la comuna viene teniendo un déficit temporal de caja, mientras tiene baja cantidad de obras”, comenzó diciendo Franco.

Añadió que lo más preocupante es el salto que tuvo el endeudamiento con la administración Rodríguez. “Si uno mira en el histórico de la municipalidad, ese déficit se mantuvo en márgenes que eran relativamente absorbibles y respondiendo a una lógica: la comuna no recaudaba lo suficiente para hacer obras”, comentó.

Sin embargo, resaltó que la decisión de esta administración fue tomar préstamos por sobre los niveles históricos. Los bonos emitidos hasta ahora por Rodríguez, suman G. 855.000 millones, cuatro veces más de los que emitió el exintendente Mario Ferreiro, que sumaron G. 215 mil millones.

Municipalidad no tiene capacidad de ejecutar, pero Nenecho igual emitió bonos

Franco agregó que la municipalidad nunca superó el 8% y 9% en ejecución presupuestaria en obras, lo que ronda entre 10 y 15 millones de dólares, que es la capacidad que tiene la municipalidad para ejecutar. “¿Cómo es que un intendente decide tomar préstamos que claramente no tiene la capacidad de ejecutar?”, cuestionó.

Según el ex concejal, el sobreendeudamiento al que se sometió sin ninguna fundamentación agudiza el problema. “La única explicación es que se haya utilizado la comuna para política, es decir, el uso de los recursos municipales como un aparato electoral, captar recursos humanos que sirvan para fines políticos y no para la institución”, expresó.

Franco comentó que la comuna no muestra una mayor recaudación, pese a que tiene más funcionarios y a que se compró un nuevo software que iba a a mejorar la recaudación. “Lejos de pensar ante esta crisis, el replantearse el modelo de gestión, se sigue con el mismo sistema. No entiendo cómo el intendente, a sabiendas de la incapacidad de pago, puede pensar en otra emisión de bonos y otro préstamo”, cuestionó.

Funcionarios que quedan no son técnicos, solo “sumisos”

Agregó que si al menos la ciudad estuviera llena de obras, estaría justificado el endeudamiento, pero esto no sucede así. “No hay resultados reales en la ciudad. Uno no ve que la ciudad en su conjunto refleje este nivel de endeudamiento”, señaló.

A esto sumó que no quedan recursos humanos, ya que los pocos calificados ya no están en la municipalidad y “se opta por privilegiar a personas que no reúnen los perfiles adecuados para ocupar los cargos”. “Son sumisos en directivas políticas del intendente”, añadió. “Estamos en una situación de quiebre institucional, moral, técnico y financiero, que amerita una intervención”, resaltó.

Intervención a Nenecho es el único camino, dice exconcejal

Federico Franco aseveró que se deben usar los mecanismos para detener a Nenecho y buscar un nuevo modelo de gestión. “Amerita que la municipalidad sea auditada como corresponde, a través de una intervención, porque evidentemente desde la Junta Municipal no hay determinación para hacerlo”.

Explicó que el dictamen de la Contraloría General de la República, que confirma el desvió de G. 500.000 millones, debería ser estudiado en la Cámara de Diputados y se debería aprobar la intervención. Luego el Presidente de la República, Santiago Peña, debería elegir un interventor para la comuna.

“Evidentemente el endeudamiento que hoy tiene la municipalidad no es sostenible, y seguir endeudando es agravar el problema y comprometer el patrimonio municipal”, indicó.

“El gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto y establecer la intervención de la comuna, y a partir de ahí, empezar a buscar soluciones. Pero, con estas autoridades, con este encubrimiento que hay de la situación, es muy difícil salir”, lamentó.

Remate de inmuebles es un chiste y no resolverá problema

Sobre el remate de inmuebles de los morosos asuncenos, que Nenecho inició ahora, Franco dijo que es un “chiste”, porque lo recaudado no va a cubrir ni una décima parte de la deuda municipal.

“La Municipalidad hoy es la principal traba que tiene Asunción para desarrollarse”, sentenció. “porque todos los recursos que tiene la ciudadanía se van a parar a un aparato que no sirve a los fines para los que fue creada la municipalidad”, indicó.

“Acá, lo que se tiene que hacer en primer lugar, es apartar a la administración Rodríguez, sacar a las personas que están involucradas en el despilfarro del dinero público, y solamente se puede hacer a través de un proceso de intervención”, aseguró Franco.

A partir de la intervención, consideró el ex concejal, se deberían pensar estrategias serias, no en enriquecerse a través del erario público, dijo.

“Es como el equizofrénico que desconoce la realidad”

El analista comparó la situación de la Municipalidad de Asunción con la de una persona con problemas de salud mental: “Es como el esquizofrénico, que desconoce la realidad y sigue insistiendo en los mismos vicios”, afirmó. “De haber sido una persona de otro sector político, ahí ya se le hubiera intervenido”, declaró.

Finalmente, concluyó: “Yo no sé qué persona, qué gestión política podrá asumir la municipalidad en la situación en la que deja el intendente Rodríguez”.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen la semana pasada, que confirma el desvío de G. 500.000 millones en bonos emitidos para obras que no se ejecutaron, como había denunciado nuestro diario.