Los audios que derivaron en la destitución del director médico del Incan

El doctor Gustavo Campos fue apartado ayer del cargo de director médico del Incan, pero no por la escandalosa medida relacionada a las recetas de medicamentos y órdenes de estudio. El viceministro de Atención de la Salud, Santiago García, confirmó que la decisión se tomó luego de una reunión con pacientes y familiares para recoger inquietudes.

Detalló que en el encuentro los familiares entregaron dos sospechosos audios que involucrarían al doctor Campos. “El doctor (Raúl) Doria se quedó blanco, desencajado, como si hubiese recibido una noticia letal, se tambaleó y se quedó sentado en la silla”, relató.

En la conversación, una persona no identificada se dirige a un “doctor Gustavo” para indicar: “Sobre lo conversado, son 10 documentos, la mitad de ellos se toma con cerveza y la otra mitad toman los perros”, indica parte del audio.

Luego, la misma persona no identificada señaló: “No, de Doria no te preocupes, él no sabe ni dónde está parado, yo controlo todo eso”.

Escuche los audios filtrados:

El viceministro aseguró que los pacientes acusaron directamente al doctor Gustavo Campos como el protagonista del audio, por lo cual inmediatamente la ministra de Salud ordenó que sea apartado del cargo para despejar cualquier duda.

Luego del encuentro, se inició un sumario administrativo y los audios van a ser estudiados por la Dirección de Asesoría Jurídica, confirmó el ministro.

La versión del doctor Gustavo Campos

“Niego categóricamente que sea yo. No voy a recordar ningún tipo de conversación porque yo no participé de ningún diálogo de ese tipo”, expresó el doctor Campos sobre este audio que fue entregado por pacientes del Incan al Ministerio de Salud.

Lamentó haber sido destituido y trasladado a otro hospital sin tener en cuenta la presunción de inocencia. “Asumen que era yo esa persona y yo ratifico, y voy a ir hasta las últimas consecuencias para demostrar que yo no soy la persona que está en esa grabación. Para mí es un montaje absurdo”, enfatizó.

