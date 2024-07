Concejal liberal defendió nuevos préstamos aprobados a “Nenecho”

Félix Ayala, concejal liberal, sostuvo en ABC TV que los préstamos aprobados este miércoles, se pagarán en 8 meses y se trata de una modalidad que sí está permitida, pues por el déficit temporal de caja. “Se hizo esto en años anteriores y se terminaron de pagar. Es una especie de adelanto de aguinaldo pero a mitad de año y está calzado”, alegó.

Mencionó que en setiembre hay muchas actividades en la ciudad y que necesitan operatividad de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y recolección de basuras. “Tenemos que darle garantía a los asuncenos para los servicios y no esperar la especulación de que Nenecho deje la intendencia en diciembre”, resaltó. Agregó que normalmente se recaudan U$S 130 millones pero se gastan U$S 190 millones.

“Es un bicicleto, este déficit temporal de caja. La comuna tuvo tiempo de hacer los ajustes. De última el Estado te va a salvar, no existiría quiebra, pero sí el default puede llegar, por eso se debe salir a recaudar. El gasto anual es de U$S 90 millones. Sugerimos recortes y que no se den beneficios a los que no generan ingresos”, remarcó el edil.

Propone una tercerización

Una de las formas de mejorar, es con un equipo de recaudación de cuentas de morosos que funcione, explicó. Por eso no descarta la posibilidad de que la gestión tributaria pueda ser concesionada.