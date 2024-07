Pacientes con cáncer difunden videos donde cuentan su calvario mientras Peña disfruta en París

La Cámara de Diputados salvó ayer a la titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), María Teresa Barán, y al director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), doctor Raúl Doria, de una interpelación. Los pacientes cuestionan desde hace tiempo la gestión de este último, que está al frente del hospital oncológico desde agosto del 2023.

Ante el rechazo de interpelar a las autoridades de salud pública, los pacientes con cáncer, atendidos en el Incan y otros centros descentralizados como el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), se manifestaron con varios videos publicados en redes sociales. Además de criticar a Doria y a Barán, lanzaron duros cuestionamientos al presidente de la República, Santiago Peña, quien está en París, disfrutando de los Juegos Olímpicos 2024.

En uno de los videos se puede escuchar a Lourdes Marín, quien profundamente afligida y en medio de lágrimas, da la triste noticia de que una paciente con cáncer de mama ha fallecido. “Peleó bastante por su vida, porque tiene una familia detrás. Mientras la ministra de Salud y el doctor Doria están pasándose la pelota, nos estamos muriendo. Hoy falleció ella, mañana puedo ser yo; nada es seguro con este nuevo Gobierno”, dice llorando la paciente.

Agrega: “Apelamos a toda gente que se una a nosotros contra este Gobierno. Sólo queremos vivir un poquito más, queremos compartir con nuestros seres queridos, pero somos una carga para el Estado, les estamos estorbando, somos un gasto innecesario”.

Cáncer: pacientes piden tratamiento digno

En otro video, Lince Centurión, paciente del HNI, pide la destitución del doctor Doria y el cumplimiento de la Ley 6266 “De atención integral a las personas con cáncer”. “Debemos tener los insumos necesarios para que podamos tener un tratamiento digno en tiempo y en forma. Solicitamos que se tomen las medidas correspondientes (...) Si la persona que está a cargo no es capaz, que sea destituida”, expresa la paciente en su video.

“Cuando una persona no necesita de los insumos, no necesita de medicamentos y está sana, no sabe lo que es el sufrimiento de un paciente oncológico. Cuántas personas están muriendo, no solamente en el Incan, sino en todo el país. Apelamos a las autoridades, apelamos a la ministra, que la he llamado muchas veces (...) nunca me atendió”, cuenta otra paciente en su video.

Los enfermos oncológicos, a través de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), no olvidaron que mientras la salud pública está en crisis, el presidente de la República, Santiago Peña, está disfrutando de los Juegos Olímpicos en París, Francia.

Incan está sin tomógrafo, denuncian pacientes

Los pacientes tratados en el Incan también denunciaron hoy que, una vez más, el hospital público está sin tomógrafo. “Hasta cuándo vamos a seguir así. Vergüenza. Ni siquiera avisan”, lamentó una paciente que viajó desde Yaguarón para realizarse el estudio.

Juana Moreno, presidenta de Apacfa, dijo a ABC que no existió una comunicación oficial a los pacientes agendados para dicho estudio y que recién ayer, a través de las redes sociales, el Incan emitió un comunicado avisando que se realizaron reagendamientos en las áreas de braquiterapia y radioterapia externa a partir del lunes 29 de julio.

En el comunicado, publicado en Facebook a las 17:33 de ayer, se indica que: en braquiterapia “se instalará una nueva fuente de cobalto 60, lo que permitirá reducir el tiempo de cada sesión y aumentar el número de pacientes atendidos diariamente”, y que el Acelerador Lineal VB2 “pasará por un mantenimiento preventivo necesario para garantizar su óptimo funcionamiento”.

IPS en crisis por carencias, recibe hasta dos pedidos de amparo judicial, dice gerente de Salud

Liz Cáceres, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Instituto de Previsión Social (IPS), denunció por su parte, la falta de diversas drogas contra el cáncer, tanto para niños como para adultos, en los hospitales del ente. Dijo que están desesperados por las carencias que deben soportar y que han decidido convocar a una manifestación.

Cáceres contó que además de la falta de insumos y medicamentos, en la previsional están agendando recién para dentro de cuatro meses, estudios médicos como tomografías, pese a que tienen el sello de urgente.

Gustavo González, gerente de Salud del IPS, dijo a ABC Cardinal que la falta de medicamentos de alto costo para enfermedades catastróficas afecta profundamente al sistema público y también al IPS. Según el médico, en la previsional reciben cada día uno o dos pedidos de amparo judicial de pacientes asegurados, pero también de ciudadanos que no aportan a la previsional.

El gerente de Salud refirió que en la mayoría de los casos, se trata de compra de medicamentos oncológicos que ni siquiera figuran en el cuadro básico de medicinas del seguro social.