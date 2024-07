Cartistas salvan de interpelación a Doria y Barán pese a crisis en Incan

Con 39 votos en contra, 20 a favor, 12 abstenciones y nueve ausencias, la Cámara de Diputados rechazó hoy el proyecto de ley “que cita e interpela al Dr. Raúl Doria, director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), y a la Dra. María Teresa Barán, ministra de Salud Pública y Bienestar Social”, que hubiese implicado solamente que concurran ante la Cámara Baja para responder dudas sobre su gestión. Es la segunda vez en menos de un año que salvan a Doria.

El proyectista, Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) fundamentó el pedido de interpelación reprochando la “falta de humanidad y la hipocresía de mucha gente que está gobernando este país”, ya que no solo no están dando respuesta al reclamo de los pacientes, sino acusó incluso de “mentir” a la ministra Barán.

Esto debido a que entre otras cosas, la ministra de Salud prometió comprar equipos de tratamiento oncológico con el dinero recuperado del mecanismo Covax, dinero que según Vaesken será insuficiente para cumplir dicha promesa, según consultaron con médicos y técnicos especialistas del área.

“Con US$ 3,4 millones no se compra nada, la ministra Barán nos está mintiendo. Mienten a está Cámara y mienten al pueblo paraguayo”, acusó Vaesken, quien acotó que es por esto que piden que “administradores negligentes vengan y nos expliquen por qué la gente sufre la falta de medicamentos”.

Otro que estuvo duro en su crítica fue el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C) que cuestionó a sus colegas y al Gobierno: “¿En qué momento empezamos a dar más valor al dinero que la vida de los pacientes?”, a la par de acusar que el gobierno busca priorizar la “codicia de concentrar recursos para hacer negocios en desmedro de los enfermos”.

Esto atendiendo a que el director del Incan, Raúl Doria, además de ser director del nosocomio, tiene una clínica particular, ante lo cual acusó que distorsiona su visión médica, ya que alguien que ha “lucrado miles de millones con seguros vip con el Estado y no va a entender nunca lo que siente el enfermo común, aquel que duerme en el suelo y no tiene medicamentos”.

Aguilera incluso hizo autocrítica como clase política, remarcando que acá lo que sufren son los más necesitados. ya que “los ricos pueden solos, acá sufren los pobres paraguayos a los que acudimos cada elección a pedir votos” y en respuesta, “le ponemos al frente a un empresario que se hizo rico justamente con contratos del Estado, que ve a una enfermos como una oportunidad de negocio, no lo ve como un ciudadano”.

Dura crítica a “Santiago ‘anuncio’ Peña” y su bancada “Anti Vida”

El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) se despachó contra el presidente de la República, Santiago Peña y su bancada que se hace llamar “pro vida y pro familia” mientras niegan recursos a los pacientes oncológicos. “Es ofensivo que está cámara hable de la vida y la familia, cuando sus decisiones va en contramano a la salud de la gente”, comenzó reprochando Benítez..

El diputado opositor calificó al mandatario como “Santiago ‘anunció' Peña” ya que hasta ahora solo se pasa haciendo promesas y pocas acciones concretas. “Anuncia hospitales en cada esquina, pero estaría bueno que digan cómo van a hacer para sostener los hospitales que tenemos”, cuestionó.

También se despachó contra la mayoría cartista en Diputados, que hace poco ya rechazó la propuesta de aumentar en 2% el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del tabaco para crear un fondo exclusivo para financiar el tratamiento de pacientes con cáncer.

“Segunda vez que probablemente se va a rechazar esto. No le damos los recursos; el cartismo vota en contra. No le podemos interpelar, el cartismo vota en contra, entonces yo no sé qué quieren más. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿qué puede hacer la Cámara de Diputados? El cartismo habla de dotar de mayores recursos, no presentan ninguna propuesta”, recriminó Benítez.

Culminó su intervención diciendo que “lo que está haciendo el cartismo que tanto se llena la boca hablando de la vida, de la lucha, de los valores y la familia y la vida, el cartismo que le ha nombrado a esta cámara pro vida y pro familia, le dice a la gente de Incan: No te vamos a dar recursos, y por otro lado, ni siquiera le vamos a preguntar porque no queremos traerle acá al director de Incan para que diga porque no funciona el hospital”.

Para la cartista Rocío Abed, no quiere importunar a ministra

El argumento de los cartistas fue simplemente el decir que supuestamente están trabajando en mejorar la salud y que hay una “preocupación” del presidente Santiago Peña, según dijo en su informe dado recientemente ante la Cámara.

“Nuestro compromiso y rol de legisladores no basta con decir soy patriota y le interpelo a la ministra de Salud. No parece oportuno porque ya se le ha preguntado a está señora (Barán) sobre su gestión”, dijo Abed.