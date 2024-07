Educación sexual: padres de Feipar exigen al MEC socializar materiales antes de implementarlos en aula

La organización Familias por la Educación Integral del Paraguay (Feipar) presentó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) un pedido de socializar los materiales denominados de “Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela” (EASE), antes de que sean implementados de manera experimental en escuelas públicas, como había anunciado el titular de la cartera, Luis Ramírez.

Pidieron que esta socialización se dé en un espacio de diálogo donde sean convocadas organizaciones de la sociedad civil interesadas en temas educativos, infancia, psicopedagogía y “otros ámbitos relevantes”.

El propósito de este pedido es que el MEC pueda recibir comentarios y aportes de dichas organizaciones al respecto, según indicaron en su nota.

“(La implementación experimental) se hace con todo lo que quiera entrar (al sistema educativo); se testea siempre en cuatro o cinco departamentos para ver qué reacción tiene el material con los maestros, con las familias y los alumnos. Eso es lo que se va a hacer a vuelta de vacaciones”, había manifestado a ABC el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Adriana Closs, presidenta de Feipar, indicó que desde que enviaron la nota, el lunes, todavía no recibieron ningún tipo de respuesta de parte del ministro o del MEC como institución.

“Esperamos que ahora tengamos alguna respuesta institucional. En casi un año de su gestión (Luis Ramírez), la única respuesta recibida fue una convocatoria a una reunión con él, a la que asistimos, pero de la cual no surgió ninguna acción o medida concreta”, manifestó.

Los libros de EASE son derivados de los materiales de “12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y de la Afectividad”, criticados por contener sesgo religioso, falta de enfoque científico y estereotipos de género.

“Los hombres no oyen muy bien la voz aguda femenina, por eso las mujeres casadas siempre se quejan, mi marido no me oye. No es sordo, es hombre (sic). Háblele un poquito más bajo o escríbale una nota”, había dicho la autora de “12 Ciencias”, la ecuatoriana María Judith Turriaga, en una audiencia pública en el Senado, donde promocionaron estos materiales nuevos de “EASE”.