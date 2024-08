Fiscalía denuncia al “ala argentina” del EPP por falsificar documentos

El fiscal Giovanni Grisetti, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales a cargo del fiscal Manuel Doldán, y amparado en el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerio Públicos (AIAMP), presentó una denuncia espontánea contra personas innominadas que estarían ligadas al grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), residentes en Argentina.

La denuncia se da como consecuencia de una causa en la que se indagaba el origen filiatorio de las niñas María Carmen Villalba (11 años) y Lilian Mariana Villalba (12), abatidas el 2 de setiembre de 2020, en un enfrentamiento entre el EPP y militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dentro de la estancia Paraíso de Yby Yaú, en Concepción.

Lea más: Gobierno paraguayo insiste en extradición de supuestos miembros del EPP “refugiados” en Argentina: “No son perseguidos políticos”

Esa causa a su vez, se desprendió de la pesquisa iniciada sobre la refriega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ella surgieron dudas sobre las documentaciones argentinas de las menores. En el caso de Lilian Mariana Villalba, documentada con DNI N° 50.113.108, en el que constaba que nació en Clorinda el 29 de octubre de 2008 y su madre era Myrian Viviana Villalba Ayala, hermana de Carmen Villalba y el abatido Osvaldo Villalba.

En tanto que, María Carmen Villalba con DNI N° 50.113.110, en el que constaba que nació en Clorinda el 5 de febrero de 2009, y como supuesta madre Laura Mariana Villalba Ayala, condenada a 31 años de prisión, que es la suma de 25 años de pena ordinaria y 6 años de medidas de seguridad. Esta también es hermana de Carmen y Osvaldo Villalba.

Cabe señalar que en ninguna de esas documentaciones figura quién es el padre.

Lea más: Fallecidas del EPP tendrían vínculos familiares con los Villalba

Pericia genética fundó denuncia de la Fiscalía

El fiscal Grisetti manifestó a ABC que había solicitado información a la Argentina sobre las niñas, en el marco de la Cooperación de Informalidad de Cruce de Información Espontánea Sensible. La respuesta a dicha consulta, desde el Comando Tripartido positiva, en cuanto a la existencia de registros sobre Lilian Mariana Villalba, no así sobre María Carmen Villalba, de quien no hallaron registros.

Luego se realizaron diligencias indagatorias, con el fin de determinar si Laura Mariana Villalba Ayala era la mamá de María Carmen. Dentro de esta línea, y bajo autorización judicial, se tomaron muestras de su cabello para una prueba de ADN.

Lea más: Mujer detenida era la que introducía a los niños en los montes del EPP

Esto fue para “que se identifique científicamente si de verdad es la mamá”, señaló el fiscal. Ahí “yo pido a Genética del Laboratorio Forense del Ministerio Público un cotejo entre la niña uno y la niña dos. Quiero saber si la niña uno es hija de Laura Mariana con Osvaldo Villalba, en caso de que fueran hijos entre hermanos, y o descartar que no es la madre o que no es el padre, por la niña dos, en el mismo sentido”.

El dictamen de la prueba de ADN arrojó en ese sentido como conclusión que, Osvaldo Daniel Villalba Ayala calificó como padre biológico de María Carmen Villalba, con una probabilidad de “99.99994%”, mientras que Laura Mariana Villalba Ayala quedó descartada 100% como madre de María Carmen y de Lilian Mariana Villalba.

Lea más: Miembros del clan Villalba permanecen bajo vigilancia en Argentina

“Por esta porción hice una denuncia espontánea a Argentina, a través de Manuel Doldán, y le comunico a ellos que, según la documentación argentina, tengo datos donde una persona se hace pasar por madre, pero según dictamen pericial de genética de estudio de ADN se descarta. Por lo tanto, se hicieron constar datos falsos filiatorios con respecto a una persona que se hace pasar por madre cuando científicamente no lo es”, manifestó el agente fiscal.

De esta forma, se constató que quienes integran el “ala argentina” del EPP “crearon un documento auténtico pero de contenido falso. En este caso el dato falso es la filiación del lado materno, y también podría ser filiación del lado paterno”.

Lea más: Extradición del clan Villalba: familia de secuestrado por el EPP exige justicia

Si bien se tiene confirmado, científicamente que María Carmen Villalba es hija de Osvaldo Villalba, se presume que la madre sería Magna Meza; mientras que sobre los padres de Lilian Mariana Villalba, se presume que serían Liliana Elizabeth Villalba Ayala y Manuel Cristaldo Mieres.

Falsedad y movimiento migratorio de epepistas

En la denuncia que la Fiscalía paraguaya presentó y transmitió a su par de Argentina, también se hace constar que los integrantes del EPP en ese país, ya estarían desde hace tiempo generando documentaciones argentinas para sus miembros, en forma irregular. Es decir, se presume que estarían cometiendo falsedad ideológica en concurso ideal y real.

Esto a su vez se sustenta en que existe información de inteligencia que maneja la Policía paraguaya de que los miembros del grupo terrorista procrean en Paraguay, pero luego hacen pasar a sus hijos al lado argentino, donde los crían sus familiares asentados en su mayoría en la ciudad fronteriza de Puerto Iguazú.

Lea más: Bullrich anuncia extradición de los epepistas con refugio en Argentina

Esto sería con la finalidad de ser inscriptos con ciudadanía argentina, para recibir educación y beneficios en cuanto a salud. Así también, durante su crecimiento estarían siendo adiestrados y adoctrinados para que, cuando tengan una cierta edad, crucen al territorio paraguayo para engrosar las filas epepistas, tal como pasó con las dos niñas abatidas en 2020.

Sobre el movimiento migratorio, existen registros del 2019 relacionados precisamente a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, quienes al salir de Argentina estaban acompañadas de Myrian Viviana Villalba Ayala y Laura Mariana Villalba Ayala, que se hacían pasar por madres de las mismas, respectivamente.