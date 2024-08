IPS no responde a oncológicos y aumenta la lista de medicinas faltantes, denuncian

Liz Cáceres, vocera de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Instituto de Previsión Social (IPS), reiteró el desesperado pedido de los aportantes enfermos de cáncer, que desde hace semanas están sin sus medicinas. Pese a los reclamos y manifestaciones realizadas por los asegurados, la previsional no da respuestas, denuncian los pacientes, que claman por “un día más de vida”.

Lea más: IPS: oncológicos protestan por falta de medicinas y piden que Santiago Peña ponga orden en el seguro social

Además de los malos tratos que aseguran recibir en el IPS, principalmente de trabajadores del área administrativa que se desentienden de sus desesperados pedidos, los pacientes con cáncer manifiestan que la previsional está desabastecida incluso de los insumos utilizados para quimioterapia, como agujas y otros descartables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cáceres refirió que actualmente están con stock cero de 11 fármacos en el listado básico del IPS y que otros 4 ítems están en stock crítico. Entre las carencias, los pacientes oncológicos resaltan, principalmente, la urgente necesidad de disponer de las medicinas que tienen un elevado costo, que en algunos casos llegan incluso a los G. 70 millones para una sola sesión de quimioterapia.

Prembolizumab, capecitabina y palbociclib, con precios que van de G. 14 millones a G. 35 millones, son algunos de los fármacos que los pacientes denuncian están en falta.

IPS: presidente reconoce problema de pacientes oncológicos, pero niega faltantes

Consultado sobre el calvario que soportan los pacientes con cáncer, que la semana pasada protestaron frente al Hospital Central incluso en silla de ruedas, el presidente del IPS, doctor Jorge Brítez, reconoció que tienen un problema, pero indicó que “más que faltantes, lo que estamos es con stock crítico”.

Lea también: IPS está sin medicamentos oncológicos para niños y adultos; pacientes están desesperados

Minutos después, Brítez aseguró que los pacientes oncológicos del IPS no están comprando los medicamentos faltantes, alegando que tienen la asistencia del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). “Nos están ayudando en ese sentido para proveer (de medicinas), por lo menos para estas primeras etapas, para las dosis que tienen que ser suministradas”, sostuvo.

El presidente del IPS agregó: “Estamos trabajando; tenemos unas cuatro licitaciones en que están todos los (fármacos) oncológicos. Es cuestión que salgan esas licitaciones, porque hay también muchas protestas; son montos muy altos y hay demasiado interés de por medio de parte de los proveedores. Eso dificulta la agilidad para resolver el problema”.

Lea más: Reingeniería para agendamiento en IPS causó más molestias que soluciones

Brítez refirió que de no registrarse inconvenientes, el proceso licitatorio no tardaría más de 30 días. “Probablemente no tengamos una jeringa o un guante, pero estamos suministrando G. 70 millones cada 21 días a pacientes oncológicos”, sostuvo.