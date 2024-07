Bonos de Nenecho: dinero habría sido utilizado para operadores y campaña, sostiene diputado

Los bonos de G. 500.000 millones de la Municipalidad de Asunción fueron desviados por parte del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, según un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR).

Con este dato, el diputado Raúl Benítez (PEN) dijo que ahora “se confirma que Nenecho Rodríguez no puede explicar qué hizo con 70 millones de dólares” y mencionó que, desde la denuncia sobre el caso, el intendente “se dedicó a amenazar, amedrentar y tomar de burla”.

“Toma de burla al decir que ese dinero está enterrado y no se ve nomás; aparentemente el dinero se enterró, capaz en el patio de su casa”, opinó.

Asimismo, reiteró que la Fiscalía tiene la obligación de “investigar a fondo la cuestión”, pero también instó a que la Junta Municipal solicite una intervención a la Comuna y que “no sean cómplices de este señor que no tiene idea de qué hizo con ese dinero”.

“Acá financiamos probablemente a operadores”

También consideró que Rodríguez “evidentemente nunca tuvo el interés de ser el intendente para todos los ciudadanos” y cuestionó el caso de una senadora “que no ha tenido ninguna banca y no ha ejercido política anteriormente” pero llegó de igual manera a ser una de las más votadas. Esto sería en referencia a Lizarella Valiente (pareja de Nenecho), pero no la nombró directamente.

“Acá financiamos probablemente a operadores; la Municipalidad y todos los asuncenos financiaron a operadores políticos para sostener una campaña, algo que estamos acostumbrados y pasa en muchas instituciones, pero acá con la diferencia que fundieron la Municipalidad de Asunción e hipotecaron el futuro de todos los asuncenos”, sentenció.

