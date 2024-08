Aña Cua: paralización de obra continuará hasta el 2025

Un medio periodístico de Corrientes, Argentina, indica que el gerente de la Margen Derecha de la construcción de la Central en el brazo Aña Cuá, el ingeniero Carlos Yorg, confirmó que las obras del proyecto, que pretende incrementar en 10% la generación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), continuarán detenidas al menos hasta enero próximo. Sobre el punto, explicó que existen una serie de trabajos complejos antes de empezar con hormigonar nuevamente la obra.

Lea más: Susto en el Hospital distrital de Hernandarias por derrumbe parcial de techo y pared/

“Lastimosamente, hasta la fecha todavía no tenemos concretado el reinicio de la obra. No tenemos definido el plan de trabajo del contratista (Consorcio Aña Cuá WRT). Estaba previsto para agosto el reinicio, ellos presentaron un plan de trabajo para el reinicio y todavía no pudimos acordar ese plan”, dijo.

Además, expresó que la propuesta es hacer un plan de transición hasta diciembre. Se harán actividades, ajustes y renegociación del contrato, las últimas definiciones que están pendientes, y recién para enero arrancar con los trabajos hasta finalizar el proyecto, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, manifestó que en el marco del plan de transición también se ejecutarán obras, como movimiento de suelo, reacopio de materiales, ajustes de lo necesario para el reinicio del hormigonado y, al mismo tiempo, la revisión de los encofrados. Reveló que se deben limpiar las armaduras que quedaron expuestas con la paralización de los trabajos en enero pasado.

“En paralelo, hay que hacer todos los trabajos preparatorios. Hay que reactivar la planta de hormigón que quedó parada, hacer todos los ajustes. Hay que reactivar la planta de trituración, que también quedó en stand by (...) Después está el proceso de incorporación de gente, que también hay que hacerlo. Todo es más complejo que una simple actividad”, declaró.

Igualmente, mencionó que, el proyecto avanza, la primera unidad generadora entrará en servicio en el segundo semestre de 2027, la segunda hacia finales de 2027, la tercera a principios de 2028 y la finalización de la obra está prevista entre abril y mayo de 2028. Aclaró que no desea dar una fecha de culminación de manera irresponsable. El objetivo del proyecto es que la Central pueda producir energía cuando entre en servicio la turbina.

Lea más: La ANDE pretende agilizar la atención a reclamos con nuevo sistema/