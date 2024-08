La medida que adoptó Mitic ante denuncia de periodista extranjero contra agencia del Gobierno

En horas de la tarde de ayer, Victoria García fue apartada del cargo de directora de la Agencia de Información Paraguaya (IP Paraguay), luego de la polémica con el periodista Laurence Blair, quien denunció manipulación de su artículo en una publicación del medio de comunicación del Estado paraguayo, según informó el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Ni bien nos percatamos del periodista que redactó la nota, tuvimos que actuar inmediatamente e identificar el inconveniente. Entendemos que esta falta que se dio es bastante grave como para apartar del cargo a Victoria García, directora de IP Paraguay”, señaló.

Además, anunció una investigación interna para determinar lo ocurrido y conocer quiénes son las personas vinculadas al tema.

Agregó que en el marco de la investigación interna se evaluará la capacidad de la funcionaria que tradujo el artículo de Blair del inglés al español, con presuntos errores.

Mitic: “Error gravísimo”

Villate fue tajante al afirmar que no se puede modificar el contenido de ningún material elaborado por terceros y agregó que con base en ese precepto se tomaron las medidas.

“Ese error, para nosotros, es gravísimo. Lo que cuestionamos acá y castigamos el hecho de haber tomado el artículo y no haber replicado su contenido tal cual. El hecho puntual sobre el cual tomamos la acción es que se haya publicado un artículo sobre la base de una autoría y cuyo contenido se haya modificado”, expresó.

Comentó que se le dio la oportunidad al periodista inglés por una política de la agencia estatal de brindar espacios a voces incluso disidentes al Gobierno.

Luego de su denuncia, IP Paraguay rectificó sus textos tanto en inglés como en castellano y eliminó las citas falsas que se le atribuyeron, reveló ayer Laurence Blair, periodista reconocido que escribe para prestigiosos medios internacionales como The New York Times, The Guardian, BBC y Americas Quarterly.