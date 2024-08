Pavo Real: financiera de imputados hizo nuevos pedidos sobre una de las estancias de Pavão

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) está actualmente administrando 15 estancias y 35 bienes urbanos, todos inmuebles incautados en el marco del operativo Pavo Real el año pasado.

El secretario general, Santiago Arza, confirmó que recientemente recibieron una nota de Finexpar Saeca, actual Banco Zeta, con respecto a una de esas estancias, denominada Negla Poty. “Hemos recibido una nota de manifestación, que ha sido trasladada al fiscal de la causa, Omar Segovia, que es el que está a cargo de la investigación, pero no sabemos los efectos”, respondió.

Señaló que no sabe si fue un pedido de devolución o delimitaciones relacionadas al inmueble. “Pero hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación al respecto, por lo tanto, queda todavía bajo administración de la Senabico”, señaló.

Lo que se sabe de Negla Poty

Según la investigación fiscal, Negla Poty es una de las estancias que pertenecen al clan de Jarvis Chimenes Pavão. Este establecimiento y Pindorá, ambos ubicados uno al lado del otro, se encuentran en Amambay. Estaban siendo administrados por el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, luego de una aparente compra realizada, una a través de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y la otra por intermedio del testaferro Óscar Daniel Cabreira Pinazo, ambos procesados.

Según el Ministerio Público, las operaciones fueron solo una simulación y en realidad las estancias solo estaban bajo la figura de arrendamiento, atendiendo a algunas comunicaciones telemáticas entre los otros procesados Luan Pavão (hijo de Jarvis) y Adrián Rolando Brizuela.

Negla Poty, según las conversaciones extraídas, se cerró en US$ 600.000, mientras que Pindurá en US$ 2 millones, según conversaciones filtradas. Sin embargo, no se estaba cumpliendo con los pagos, por lo que supuestamente hubo un requerimiento al procesado Carlos Oleñik, quien cerró los tratos.

Para dar legalidad a la supuesta venta de Negla Poty, apareció Finexpar Saeca, actual Banco Zeta, cuyos directivos Luis M. Zubizarreta y Jhon Gerald Mathias Gaona están procesados por supuesto lavado de activos. La entidad financiera, supuestamente, primero le otorgó un préstamo para luego venderle a Alexandre Rodrigues Gomes la estancia Negla Poty. El precio quedó en US$ 1.725.750.

Tanto Zubizarreta como Mathias fueron imputados por los agentes fiscales que investigan la causa que derivó en el allanamiento de la casa del diputado “Lalo” Gomes, operativo que terminó con la muerte del mismo tras un tiroteo.

