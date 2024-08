Abandono del MEC: emblemático Colegio Nacional de la Capital se cae a pedazos; exigen que Galeano Perrone rinda cuentas

Estudiantes salieron esta mañana a la avenida Eusebio Ayala para protestar por la falta de agua, los baños con olores nauseabundos, el pésimo estado de las aulas y el mobiliario del Colegio Nacional de la Capital (CNC), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Ante esta situación de abandono del emblemático CNC, docentes y alumnos exigen vía nota una rendición de cuentas al director general, Horacio Galeano Perrone, sobre los fondos recibidos en concepto de gratuidad, durante el período 2023 y el 2024, es decir, durante su gestión de 11 meses.

Durante la administración de Galeano Perrone como director del Nacional de la Capital, el MEC realizó tres desembolsos con un total de G. 27.549.500‬, en concepto de gratuidad, de acuerdo con datos de la cartera educativa. Parte de estos recursos, pueden utilizarse, por ejemplo, para gastos corrientes, que incluyen elementos de limpieza para las instituciones educativas.

En un vídeo difundido por los estudiantes, se observa a Galeano Perrone, quien fue cuatro veces ministro de Educación desde principios de los 90, renunciar a su cargo de director general. “Yo les comunico oficialmente que acabo de renunciar como director del CNC. No voy a comprometer mi currículum, ni mi honestidad”, manifestó.

Le pedimos su versión sobre la situación del CNC y sobre su presunta renuncia a Horacio Galeano Perrone, pero al momento de la consulta en la institución, el exministro indicó que todavía no quería dar declaraciones.

CNC: “No puede ser que esto se esté cayendo a pedazos”, lamenta docente

El profesor Julio César Mencia, representante docente ante el Equipo de Gestión de la Institución Educativa (EGIE), aseguró que el problema en el CNC es que el “MEC hace remiendos, descose una parte, para coser otra”. No obstante, apuntó a que para el plantel docente, la tarea de infraestructura debe ser más integral, pero falta decisión y gestión.

Los estudiantes, aseguraron que Galeano Perrone solo está un par de horas en el centro educativo, pero luego se marcha. “Igual, solo el director no es el problema, se necesitan soluciones más profundas”, aseguró una estudiante.

“Tenemos un director que no gestiona. Yo respeto su trayectoria, no hay nada que discutir con respecto a eso, pero es un señor que ya no tiene la capacidad para una institución como el CNC”, cuestionó el profesor Mencia.

Esta tarde, desde el MEC comunicaron de manera extraoficial, que el director general habría presentado su renuncia por escrito ante el ministro de Educación, Luis Ramírez.

¿Cuáles son los principales problemas de infraestructura en el CNC?

Paredes llenas de moho, humedad y con algunos desprendimientos, aulas sucias y en mal estado se observan en pasillos y otros espacios del CNC, colegio creado a principios de 1877.

Al olor nauseabundo de los baños, se suman inodoros estropeados, espejos rotos y aguas cloacales que permanecen en los pisos desde hace días, según los reclamos. Además, estudiantes utilizan muebles estropeados y con astillas en las aulas.

A raíz del conflicto generado, el MEC suspendió las clases por dos días en la institución y, se prevé realizar mañana una mesa de diálogo con todos los involucrados.