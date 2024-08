CNC: Horacio Galeano Perrone comunica su renuncia ante manifestación de estudiantes

Ante un “abandono” del Colegio Nacional de la Capital Gral. Bernardino Caballero, sus estudiantes se manifestaron esta mañana hasta el punto de realizar un cierre en la Avda. Eusebio Ayala con las intenciones de que su director, Horacio Galeano Perrone, renuncie al cargo y también para compartir una serie de reclamos.

Según los manifestantes, los baños están destrozados, no hay agua ni tampoco servicio de limpieza en el colegio, que también tiene aulas en deplorable estado y sin ventanas ni puertas. Como medida de fuerza también los jóvenes determinaron la suspensión de clases tanto hoy -día en el que se inició su manifestación- como mañana, jueves.

Entre esto, dieron a conocer un video en que se ve a Galeano Perrone dirigiéndose a los alumnos hasta el momento que asegura su renuncia al cargo.

“Hagan lo que quieran, señores. Yo les comunico oficialmente que acabo de renunciar como director del Colegio Nacional de la Capital; no voy a quedarme acá. No voy a comprometer mi curriculum, no voy a comprometer mi persona, no voy a comprometer mi honestidad; yo me voy y pueden hacer lo que quieren”, expresó.

Renuncia de Galeano Perrone es verbal

De igual manera, esta renuncia de Galeano Perrone de momento es verbal y todavía no habría sido oficializada ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Al respecto, el supervisor Américo Ramírez también enfatizó que solo tiene conocimiento de esta salida mediante las declaraciones que se observaron en el video.

