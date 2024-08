Superintendencia de Salud suspendió a empresas de seguros médicos tras sumario

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Roberto Melgarejo, titular de la Superintendencia de Salud, comentó que irregularidades halladas en una serie de sumarios llevaron a la suspensión y cierre de varias empresas de seguros médicos.

El superintendente Melgarejo explicó que cada año la Superintendencia realiza una evaluación de los balances del año previo de todas las 84 empresas de seguros médicos que trabajan en Paraguay.

Señaló que durante esas evaluaciones “encontramos algunas empresas cuyos números llaman la atención” por presentar números negativos –lo que podría significar que la empresa es insolvente– o discordantes.

La Superintendencia abrió sumarios a esas empresas y algunas fueron apercibidas, mientras que otras lograron aclarar sus situaciones y fueron absueltas.

“No podemos permitir que haya empresas sin solvencia”

Sin embargo, otras no pudieron probar con documentos su solvencia económica y “no nos quedó otra que castigarlos con la suspensión definitiva y cierre”, comentó Melgarejo.

“No podemos permitir que haya empresas sin solvencia que no puedan cumplir sus contratos con las personas”, dijo. “A mucha gente le pasó que va a un servicio (de salud), dice que tiene tal seguro y (los servicios) les dicen que no trabajan con ese seguro porque les debe. La persona no accede al servicio por el que está pagando”, explicó.