Juez Osmar Legal pide a la Cámara rechazar recusación presentada por el hijo de “Lalo” Gomes

“(...) en el Auto Interlocutorio por la cual se ordenara el allanamiento de diferentes inmuebles peticionados por los Agentes Fiscales intervinientes, en el mismo se ha plasmado los articulados que hacen a la fundamentación de derecho que debe formar parte el decisorio de todo órgano jurisdiccional, es decir, la motivación del Magistrado para decidir sobre la viabilidad o no de lo peticionado por las partes, en este caso, se trata de una orden de allanamiento que fue autorizado por éste Juzgado a pedido de los titulares de la acción, los cuales fueron debidamente fundados y de manera consecuente, bajo control, dirección y responsabilidad de los mismos, por lo que la idea de la existencia del riesgo de que las autoridades involucradas no interpreten correctamente la legalidad y los límites del procedimiento, no puede ser considerado, ya que justamente dichas órdenes y/o autorizaciones fueron expedidos para su ejecución bajo estricto control, dirección y responsabilidad de los intervinientes encargados de su ejecución, en este caso, de los Agentes Fiscales afectados para dicha diligencia”.