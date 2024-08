Dueña de ferretería reclama millonaria deuda a intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Rivas

La empresaria señaló que desde finales del año 2021 y durante los años 2022 y 2023, proveyó a la Municipalidad diversos tipos de mercaderías, como chapas, pinturas, entre otros elementos, que constan en los respectivos documentos de remisión.

Estos materiales fueron retirados por funcionarios municipales, también concejales municipales, en todos los casos con autorización expresa del intendente, según consta en los registros de la compañía. Todas estas entregas se realizaron conforme a la confianza en que la Comuna honraría su compromiso.

Sin embargo, a la hora de ir a cobrar comenzó el problema. Pagos parciales, ninguneo por parte del intendente. Las veces que acudió a la Municipalidad para reclamar el cobro por sus mercancías no encontró una respuesta, la derivaban del departamento administrativo, a la secretaría general o a la Intendencia, pero nunca lograron que el intendnete Rivas les atienda, denunció.

El 15 de febrero, la afectada, presentó una nota a la Intendencia Municipal, con número de mesa de entrada 1.128, que nunca tuvo retorno. “El intendente directamente se esconde de nosotros, no atiende las llamadas, no responde los mensajes de WhatsApp, y no se hace encontrar en su oficina. Los responsables administrativos de la Municipalidad tampoco tienen respuesta, y ya no sabemos qué hacer”, señaló.

La comerciante concurrió a la sesión ordinaria de la Junta Municipal, el 10 de julio pasado, para exponer su caso y pedir ayuda para lograr el cobro de sus haberes, atendiendo a que no tiene respuestas del intendente Rivas. El 31 de julio presentó una nota al organismo con una exposición de motivos y el pedido formal de intermediación.

La acreedora dijo que no quiere recurrir a la vía judicial por temor a que sus acciones terminen bloqueadas y trabadas en un interminable proceso legal, que les demandará mucho esfuerzo y recursos, y donde los resultados son totalmente inciertos.

Señaló que su empresa familiar es pionera en el distrito, todo lo hicieron a fuerza de mucho trabajo y la deuda que mantiene el intendente Rivas con la casa comercial es mucho dinero para una familia que vive de su trabajo. La empresa necesita ese recurso para seguir trabajando. “Sólo reclamamos lo que es nuestro”, afirmó.

Intendente no responde

Intentamos obtener contactar con el intendente Hernán Rivas para obtener su versión respecto de la denuncia, pero no respondió a nuestro mensaje de WhatsApp, ni atendió nuestra llamada.