Hambre Cero: secundarios piden tener en cuenta a celiacos, intolerantes a la lactosa o diabéticos

La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) pide al Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, la inclusión de alimentos diferenciados en el programa Hambre Cero, para aquellos alumnos que requieren de una dieta sin glúten, que padecen pre diabetes o diabetes, o, para los que tienen intolerancia a la lactosa.

Los jóvenes indicaron que desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), no se tienen datos sobre cifras o promedio de estudiantes con alguna necesidad específica en su dieta, pues solo se limitan a requerir la autorización de las familias para recibir o no alimentación en las instituciones educativas.

“En las planillas del RUE (Registro Único del Estudiante) los padres tienen la opción de colocar si existe alguna dificultad con la merienda o el almuerzo, pero esos datos no son procesados”, explicó Aylén Barreto, coordinadora ejecutiva de la Fenaes.

En ese sentido, al interior de la Fenaes plantearán una encuesta para conocer la realidad de los estudiantes secundarios. “Nosotros tenemos una coordinadora ejecutiva por ejemplo, que es intolerante a la lactosa, pero evidentemente como el programa es generalizado, sencillamente no consume lo que no puede”, agregó. En otros casos, hay estudiantes celiacos que no pueden comer polenta o pasta en el almuerzo.

En escuela cuentan con estudiantes alérgicos a frutas y verduras

En la escuela básica N° 612 Cerro Corá de Lambaré, la directora Ruth Vela afirmó que si bien son pocos los casos, algunos alumnos no consumen ciertos alimentos por este tipo de diferencias.

“Tenemos un alumno que es alérgico al tomate, entonces, si el menú del día es polenta con salsa, solo come la polenta”, dijo.

Remarcó que cuentan con otro escolar que es alérgico al durazno, según informaron sus padres a través del RUE. Pero, aclaró que esta fruta no se incluye en el menú de Hambre Cero.

En la institución educativa, como ocurre en otras de Lambaré, improvisan para almorzar ante la falta de comedores, otra de las falencias apuntadas en el plan emblema de Santiago Peña.

Alquilan tablones ante falta de comedor

Las familias alquilan tablones para que el almuerzo escolar se desarrolle en un pasillo o, cuando se registran bajas temperaturas como las del viernes, convierten una sala de clase en comedor en la escuela Cerro Corá.

Hambre Cero se distribuye desde agosto de este año en 2.600 establecimientos educacionales de los casi 10.000 existentes en el país.

Desarrollo Social no responde a reclamos sobre Hambre Cero, denuncian estudiantes

Desde la Coalición por los Derechos Estudiantiles (Codes), denunciaron que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) no responde ante el pedido de que vuelvan a incluir a los alumnos del nivel medio de San Lorenzo dentro del programa Hambre Cero.

El MDS entregó el almuerzo escolar del 5 al 9 de agosto en el nivel medio de San Lorenzo, pero luego suspendió la provisión para el sector en este distrito, alegando que el plan solo abarca a la secundaria en 22 distritos priorizados, en los cuales no figura la ciudad universitaria.

El jueves, el Codes remitió una solicitud de “carácter urgente” dirigida al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, para dialogar sobre esta exclusión.

No obstante, secretario del Ejecutivo no respondió, según confirmó Ángel Britos, vocero de la organización. Ahora plantean sumarse a la Fenaes, que dio ese mismo día un plazo de una semana al MDS para atender a todas las denuncias que surgen del proyecto. Si no reciben una respuesta, anunciaron la posibilidad de medidas de fuerza, que se realizarían dentro y fuera de las instituciones educativas.

Desarrollo Social multó a empresa por incumplimiento

El jueves pasado, el MDS anunció la aplicación de una multa de G. 421 millones para la empresa Granos y Aceites S.A. por incumplimiento del contrato en escuelas públicas de Ypané, en el Departamento Central.

La sanción se dio por una reincidencia constatada en la no provisión de la alimentación escolar.