Bajo nivel del río Paraná afecta a la pesca comercial

Desde hace varios meses el nivel del río Paraná está muy bajo en Ayolas, hecho que afecta principalmente al sector dedicado a la pesca comercial. Actualmente solo se consigue poca cantidad de bagre y boga; cardúmenes de dorado, surubí, pacú prácticamente ya no llegan a las costas del distrito misionero, explicó el presidente de la Confederación de Pescadores del Sur, Máximo Espíndola.

“Hay muchos compañeros que se quejan porque casi no hay pescado. En lo que va de agosto la altura máxima del río Paraná alcanzó 1 metro y, de acuerdo con los informes que se tiene, en septiembre la bajante será peor”, dijo Espíndola.

Asimismo, dijo que existe mucha preocupación entre los pescadores porque solamente quedan dos meses para pescar ante que llegue la veda pesquera 2024.

“La situación en Ayolas está muy crítica; no hay pescado, tampoco hay otras fuentes de trabajo; Yacyretá no paga a los prestadores de servicios tercerizados, como proveedores, transportistas. Realmente no sabemos qué pasará en los próximos meses con nuestra ciudad”, expresó.

Máximo Espíndola manifestó que durante la primera quincena de agosto se presentó en la EBY un pedido de asistencia a los pescadores comerciales durante la veda pesquera, que se iniciaría en noviembre próximo. Sin embargo, existe incertidumbre al respecto porque no se sabe si Yacyretá podrá asistir a raíz de la difícil situación financiera que atraviesa por la falta de transferencias de la Argentina.

Pronóstico hidrológico

El informe proveniente del área de hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) indica que este miércoles el nivel del río Paraná en el puerto local se mantendrá entre 40 y 80 centímetros. Para el jueves y viernes se prevé un repunte hasta alcanzar los 1,20 metros. Entre el sábado y domingo se pronostican valores de 70 y 30 cm.

La altura normal del río en el puerto de Ayolas es de 1,80 metros; el nivel de alerta es 4,20 m y la franja de desborde en zonas ribereñas o sectores con tierra baja es 4,50 m.