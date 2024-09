Contraloría quiere “absorber” la Senac y liderar política anticorrupción

La Presidencia presentó ayer el proyecto de ley que establece el “Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción”, que otorga más poder a la Contraloría General de la República. El titular, Camilo Benítez, sostuvo que es consciente de que desde hace muchos años se presentan planes anticorrupción, sin resultados.

“Es desgastante ver tanta impunidad. La percepción que los ciudadanos tenemos acerca de la corrupción de nuestro país sin duda es frustrante, pero eso no significa que tengamos que claudicar en la lucha”, señaló.

Lea más: Santiago Peña analiza suprimir la Senac

Agregó que el objetivo es que la Contraloría lidere la política nacional anticorrupción. “La Secretaría Anticorrupción va a dejar de existir, tiene que desaparecer, porque en ninguna parte del ordenamiento jurídico paraguayo figura una secretaría como esa”, indicó .

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aseguró que nunca se creó una ley ni normativas que regulen el trabajo de la Senac, por lo cual nunca funcionó como debería. Resaltó que es el contralor de la República el que tiene mayores posibilidades de liderar políticas como esta.

El objetivo con esta ley es que los funcionarios de la Senac pasen a depender de la Contraloría, que al mismo tiempo también absorberá el presupuesto de dicha institución.

Lea más: Casi 200 denuncias de corrupción en tres años

Seguimiento de denuncias anticorrupción

En cuanto a los beneficios del proyecto de ley, indicó que se prevé una vez más la apertura de una plataforma nacional de denuncias. Admitió que ya existen varias, pero que la diferencia es que se establecerán mejores protecciones al denunciante, quien también podrá hacer seguimiento de la denuncia.

“Por ejemplo, vamos a tener la obligación de atender todas las denuncias, responder todas las denuncias planteadas”, señaló.

Además, dijo que se prevén plazos para que la Contraloría resuelva las denuncias y la institución tendrá la obligatoriedad de responder todos los reportes en el plazo previsto.

Lea más: Piden a Peña que no elimine la Secretaría Nacional Anticorrupción

“Hay el portal, lo que no existe es un procedimiento legal que regule los plazos y el seguimiento. El portal solo recibe y recepciona, pero no hay un sistema de respuesta”, sostuvo sobre las páginas ya existentes.

“Espero que el Congreso sancione y promulgue la ley, tener tiempo e reglamentar e implementar. Estoy seguro de que no me va a dar el tiempo para decepcionar porque voy a terminar saliendo, pero dejar esto como un legado me pone muy contento, dejar esto a la CGR como una institución solida y creíble”, sostuvo.

Terminó señalando que esta ley es muy positiva para el país y debería contar con el apoyo generalizado.