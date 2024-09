Jatar utilizó el nombre de otro diputado para amenazar, denuncia presunta víctima de invasión

Además de la denuncia de que estaría utilizando a funcionarios para trabajos privados, también el diputado Jatar “Oso” Fernández enfrenta una denuncia por presunta invasión de tierras en la localidad de Ayolas. El propietario es Serafín Mysko, quien administra en el sitio un establecimiento denominado “Posada Mysko”.

El mismo relató hoy que desde el mes de febrero vienen padeciendo numerosos problemas, pues ese día llegaron enviados de Jatar para ocupar 100 metros de su propiedad. “Me dijo: ‘Vamos a cerrar acá, para mí va a ser, voy a entrar’”, relató en ABC Cardinal.

Agregó además que durante una de las tantas discusiones que tuvieron, Fernández lo amenazó utilizando el nombre de otro parlamentario. “Al entrar me dijo: ‘Carlitos es mi amigo’. Y yo no sabía de quién hablaba, le pregunté y me dijo: ‘Carlos Arrechea es mi amigo, así que tranquilizate porque te vamos a barrer de acá nosotros’. Después en otra discusión me negó que dijo eso, pero él lo hizo”, enfatizó.

Destacó que en ese momento no presentó ninguna documentación y tampoco lo ha hecho hasta ahora; señaló que solo vio que ayer a través de redes alegó que alquila el predio a una financiera pero que la misma ni siquiera existe.

Relató que desde hace 24 años viven en este predio y realizaron varias denuncias debido a la invasión ante la Policía y la Fiscalía. “Ellos tenían la orden de no innovar, no podían tocar. Pero siguen construyendo, día y noche, como 20 personas trabajando ahí tienen”, relató. Incluso reveló que los obreros actúan con el rostro tapado para no poder ser identificados.

Jatar tiró sus lanchas y realiza disparos al aire

En otro momento, relató que mediante cámaras de circuito cerrado se percató de que un día los trabajadores del parlamentario alzaron sus lanchas en camiones tapados y las tiraron en un vertedero. Contó que tuvo que mandar gente para recuperarlas.

En el sitio invadido, Fernández edificó un predio bastante grande y con frecuencia realiza reuniones. “A veces vienen gente importante, vienen vehículos de alta gama. Y de noche hacen disparos, no sé qué hacen ahí, tenemos miedo sobre eso porque tenemos una posada, hay clientes que están queriendo descansar. En la mañana (dicen): ‘¿Qué lo que pasó anoche? Escuché disparos, tenemos miedo’, me dicen”, detalló en contacto con ABC Cardinal.

Agregó que también su familia vive en zozobra ante esa situación: “Tenemos miedo, ¿si nos viene una bala perdida hacia nosotros?”, expresó.

Finalmente, detalló que hasta el momento nadie ha intervenido, pese a que el fiscal Hugo Dávalos prometió hacerlo hace tres semanas. Mientras tanto, el parlamentario sigue ampliando la edificación que inició, bajo el nombre de “La guarida del general”.

