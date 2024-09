Juez rechaza revisión y ratifica prisión preventiva del hijo de “Lalo” Gomes

El juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado Osmar Legal rechazó modificar la prisión preventiva dictada a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, ultimado a tiros en su casa de Pedro Juan Caballero durante un allanamiento realizado el 19 de agosto pasado.

En consecuencia, el procesado por supuesto lavado de activos y asociación criminal seguirá cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, donde se encuentra desde el 27 de agosto pasado, fecha en que fue trasladado desde la Agrupación Especializada.

El magistrado tomó la decisión tras una audiencia de revisión de medidas realizada esta mañana en la que Rodrigues Gomes participó a través de medios telemáticos, desde su lugar de reclusión.

Defensa de Alexandre Rodrigues Gomes pidió medidas iguales a las aplicadas a banqueros

En su representación, acudió a tribunales el abogado Óscar Tuma, quien había solicitado la revisión de la prisión preventiva de su defendido que, a su criterio, debería contar con las mismas medidas otorgadas a los banqueros de Zeta Banco procesados en el caso, actualmente con libertad bajo fianza.

Básicamente, la defensa de Rodriguez Gomes argumentó que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la investigación, ofreció un inmueble valuado en US$ 750 mil (propiedad de su esposa Analía Ayala Acevedo) y por igualdad procesal, solicitó que se aplique a su defendido las mismas medidas establecidas para los banqueros de Zeta Banco (ex Finexpar).

La imputación presentada por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres fue presentada contra el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, su hijo Alexandre Lalo Gomes. el ciudadano brasileño Óscar Daniel Cabreira Pinazo, supuesto testaferro del legislador; Luis María Zubizarreta Zaputovich (84) y John Gerald Matthias Gaona (51), presidente y directivo de Zeta Banco (ex Finexpar), respectivamente.

El 19 de agosto pasado, el legislador falleció tras ser baleado durante un allanamiento a su residencia de Pedro Juan Caballero, por lo que la causa prosigue con relación a los demás imputados.

La imputación contra Gomes, su hijo y Cabreira se presentó por la supuesto lavado de activos y asociación criminal, mientras que los banqueros están procesados únicamente por supuesto lavado de activos.

La imputación fiscal afirma que las personas imputadas estarían ligadas a una estructura criminal que se dedicaba a lavar enormes cantidades de dinero generado por la organización mafiosa liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, actualmente preso en el Brasil.