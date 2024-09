Jatar Fernández: constructor dice que es el único imputado en la causa de supuesta invasión de inmueble

Fernando Gómez manifestó que este hecho le está afectando mucho, porque es el único demandado en una causa donde él sólo aceptó hacer un trabajo de construcción. La obra inició un domingo (4 de febrero) a las 6:00 con veinte personas. Cuando estaba trabajando le llamó por teléfono Serafín Mysko y otras personas para amenazarle con un juicio.

“Estuvimos trabajando seis o siete días; llegó la orden judicial de no innovar contra mi persona. Yo lo único que quiero es salir de esto, poder trabajar, esta causa me quita tiempo porque tengo que estar pendiente a citaciones en el juzgado y no puedo atender mis compromisos laborales”, dijo.

También, mencionó que no se puede hacer denuncia contra Jatar “Oso” Fernández porque tiene documentaciones, contrato y títulos, no sé qué más se debe presentar para que yo me pueda defender de la acusación.

“Es de público conocimiento que en Ayolas hay una crisis económica, por lo que es muy necesario poder trabajar, y todas esas personas que estaban trabajando conmigo quedaron sin un trabajo que les otorgaba la oportunidad de acceder a un ingreso económico para sostener a sus familias. Trabajamos unos días y después se paralizó a raíz de la resolución del juzgado”, indicó.

“Yo paro la obra por causa de la demanda, pero el diputado continuó con la construcción con otra gente. El diputado puede hacer lo que quiere en el lugar, yo no puedo ir a atajar lo que hace. Yo soy un constructor que presta un servicio, me contrataron para un trabajo y fue eso lo que hice”, manifestó.

