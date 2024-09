Fuego arrasó casi 90.000 ha y está en peligro el Chovoreca

BAHÍA NEGRA (Carlos Almirón, corresponsal) En el Ministerio Público de Fuerte Olimpo no recibieron ayer denuncia alguna por los incendios que rodean la reserva forestal Chovoreca, donde el fuego ya destruyó casi 90.000 hectáreas de bosques y campos ganaderos. La situación está fuera de control pese al esfuerzo de bomberos, militares y personal de estancias.

La presidenta del Infona (Instituto Forestal Nacional), Cristina Goralewski, indicó que el fuego se habría iniciado en un establecimiento ganadero de la zona conocida como Línea 28, del distrito de Bahía Negra, para luego expandirse con mucha rapidez, ayudado por la fuerza del viento norte, al punto de volverse incontrolable y destruir todo lo que encuentra a su paso, poniendo en peligro toda la reserva del cerro Chovoreca.

Ayer por la tarde, un funcionario del Infona fue a la fiscalía de Fuerte Olimpo y presentó denuncia formal contra dueños de estancias donde ocurrió un incendio de grandes proporciones a inicios de agosto en la zona de Toro Pampa, pero nada referente a lo que ocurre en el área de Chovoreca.

Vegetación y animales silvestres, arrasados

El lugar del siniestro se ubica en la zona conocida como Línea 28, casi en la misma frontera de nuestro país con Bolivia, cercana al parque natural Cerro Chovoreca, que cuenta con más de 100.000 hectáreas de pura vegetación y, por supuesto, con una enorme variedad de animales silvestres. Todo está siendo consumido por las llamas, pese a la lucha titánica de militares, bomberos y personal de estancias.

El fuego se habría originado en una de las estancias de la zona a inicios de la semana pasada y avanzó con fuerza hasta expandirse por toda la zona, a tal punto de que hasta la tarde de este lunes ya arrasó con casi 90.000 hectáreas de bosques y campos ganaderos, poniendo en riesgo de pérdida total la reserva del cerro Chovoreca.

Ayoreos en peligro

En los alrededores no hay grandes poblaciones, sino solo numerosas estancias y una propiedad perteneciente a los ayoreos, donde se presume viven varios indígenas en estado silvícola, llamados totobiegosode. La preocupación es mucho mayor por ellos, ya que sobreviven de lo que puedan capturar en el monte, tanto animales silvestres como frutas.

Otra característica del lugar es que casi no se cuenta con servicios de comunicación, razón por la cual no se puede obtener informes actualizados de lo que está sucediendo. Se depende de los escasos reportes de bomberos o de la Secretaria de Emergencia Nacional.

En la zona batallan contra las llamas unos 30 bomberos forestales, sumados a un grupo de la SEN y personal de las estancias. La situación está descontrolada, debido precisamente a la gran extensión de montes afectados.

Ayer a la tarde partió desde Asunción un contingente de 35 hombres de la Dirección Ambiental del Ejército Paraguayo, que tienen experiencia en trabajos de incendios forestales y se unirán a los demás grupos en la zona de Chovoreca. El coronel Félix Romero, director ambiental, dijo que la dotación cuenta además con camiones con tanque de agua, líquido que extraen de tajamares.

Historia repetida

En el año 2019, esta misma zona de Chovoreca y otras del Alto Paraguay fueron afectadas por incendios forestales. En aquella oportunidad, el fuego destruyó más de 300.000 hectáreas y con ello toda una rica vegetación natural. Ahora la historia se repite y, como en otras ocasiones, el origen es la inconsciencia de personas que queman campos.

La fauna chaqueña es la más perjudicada por este tipo de incendios y se puede observar en la gran cantidad de animales silvestres que mueren calcinados, además, por la carencia de alimentos para sobrevivir.

Piden prestados aviones hidrantes

Ayer por la mañana autoridades del Ministerio de Defensa, del Infona, de la Secretaría de Emergencia Nacional y del Mades (Ministerio del Ambiente) se reunieron con el presidente de la República, Santiago Peña, y luego anunciaron medidas para reforzar el combate al incendio en la zona adyacente a la reserva Chovoreca, Chaco.

A esa hora Infona confirmaba que ya eran 84.000 las hectáreas de naturaleza que fueron arrasadas en el incendio. El ministro de Defensa, Óscar González, prometió: “Vamos a ser implacables con los que cometen delitos ambientales al generar estos incendios”, y Cristina Goralewski informaba que ya tienen identificada, mediante imágenes satelitales, la estancia donde comenzó el fuego durante una “limpieza de campo” y anunciaba la presentación de una denuncia contra sus responsables. Pero al cierre de esta edición tal demanda no había sido presentada aún.

En tanto, además del combate al fuego por vía terrestre, con el refuerzo de militares y expertos que van a trasladarse en aviones de la Fuerza Aérea Paraguaya, se informó que se pidió prestado aviones hidrantes a los países vecinos. El general Julio Fullaondo, comandante de la Fuerza Aérea, dijo que se solicitó un avión hidrante por medio del sistema de cooperación entre fuerzas aéreas de la región, pero explicó que varios países vecinos también enfrentan incendios forestales dentro de sus territorios, por lo que es probable que muchos de sus aviones hidrantes estén ocupados.

Meteorología no prevé lluvias al menos hasta el miércoles, ni en la zona de incendios ni en Central y alrededores, donde el humo volvió el aire insalubre.

Peor que fumar 400 cigarrillos, alertan

La doctora Laura Flores, médica especialista en salud ocupacional, comparó la calidad actual del aire en Paraguay con un consumo excesivo de tabaco. “Exponerse media hora a este aire es como fumar 400 cigarrillos”, expresó.

Según IQAir, empresa de origen suizo que mide la calidad del aire a nivel mundial, solo en Asunción actualmente se registra un valor de 179 según el Índice de Calidad del Aire (ICA) de los Estados Unidos. La actual concentración de PM2,5 (partículas microscópicas) está casi veinte veces por encima de los valores normales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante la mala calidad del aire, que ya está provocando un aumento de consultas, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), el Instituto de Previsión Social y Hospital de Clínicas, recomiendan tomar los recaudos suficientes para cuidar la salud.

Entre las medidas a considerar se encuentra el cuidado de la salud ocular; piden evitar la exposición, sobre todo si se padece de alguna afección ocular de base, como conjuntivitis alérgica u ojo seco. Refieren que se debe evitar el uso de lentes de contacto, no frotarse los ojos y evitar la automedicación. Si persiste la irritación, se debe recurrir a una consulta médica.

En el caso de las personas con alergias y enfermedades respiratorias, estas deben permanecer en ambientes cerrados, usar mascarilla y mantener la medicación a mano.

También los pacientes cardiacos deben recibir atención especial, controlar regularmente la presión arterial y los niveles de glucosa. Deben estar atentos a cualquier síntoma de malestar, como dolor en el pecho o falta de aire y mareos.

Entre los cuidados generales que se deben tener en cuenta, se insta a mantener la buena hidratación, consumiendo por lo menos dos litros de agua por día, para evitar la sequedad de la garganta y evitar la automedicación. Recuerdan también que se debe evitar encender fogatas, brasas o cualquier fuente de humo adicional dentro o cerca de los hogares.

MEC suspendió clases en zonas afectadas

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció en un comunicado divulgado ayer que las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas por los incendios forestales en el Chaco, donde el fuego alcanzó a 84.000 hectáreas, suspenderán las clases presenciales.

Según la disposición de la secretaría de Estado, en estos casos se deberán desarrollar las clases de manera virtual o a distancia hasta que se normalice la calidad del aire.

Se considera que el aire es de buena calidad si el valor establecido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se encuentra entre 0 y 50, indica el comunicado del MEC.

Para las demás zonas del país, que sí tendrán clases presenciales, el ministerio establece evitar la exposición de los niños al aire libre, como el recreo, la formación escolar, educación física, deportes, recreación cultural o de otro tipo, considerando “los efectos nocivos que puede causar en la salud respiratoria y ocular”. Otro consejo es el uso de tapabocas.

Visibilidad reducida en CDE

CIUDAD DEL ESTE (de nuestra redacción regional). La densa humareda formada en gran parte de Paraguay también alcanza los distritos de Alto Paraná, al este del país. La visibilidad es menor que en días normales, aunque no afecta al tránsito.

Debido al humo, este lunes el paisaje quedó gris, con una significativa reducción de la visibilidad para larga distancia. Los edificios y otros lugares lejanos solo eran observados desde algunos kilómetros. No obstante, la humareda no afecta al tránsito. El jefe regional de la Patrulla Caminera, Ramón Torres, dijo que la visibilidad está entre los parámetros de seguridad y recalcó que las recomendaciones son más desde el área de salud. Para la circulación rutera, recomendó tomar cuidado para ingresar en zonas de humareda para no terminar asfixiado.

Encarnación, también contaminada

Encarnación (Sergio González, Corresponsal). En la capital del departamento de Itapúa se mantiene la mala calidad del aire debido a una contaminación por humo proveniente de los grandes incendios en Argentina, Brasil y Bolivia, así como parte del Chaco paraguayo.

El director de Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres de la Municipalidad de Encarnación, Jorge Martín, indicó que el exceso de exposición al ambiente insalubre puede provocar serios problemas en la salud, en especial para el sistema respiratorio.

Recomiendan el uso de tapabocas en exteriores y evitar realizar actividades físicas al aire libre, como por ejemplo, en la Costanera.

Las autoridades también exhortan a denunciar casos de incendios intencionales que contribuyen a que permanezca la contaminación en la región.

Chaco Central bajo humo

BOQUERÓN (Natalia Ortiz). Las ciudades de Filadelfia, Mariscal Estigarribia, Loma Plata y Boquerón (Neuland) amanecieron ayer bajo el espeso humo provocado por los incendios forestales en zonas como el Cerro Chovoreca y estancias fronterizas con Bolivia ubicadas a poco más de 400 kilómetros. Los incendios se intensificaron desde el viernes pasado en áreas protegidas del Chaco, frontera con Bolivia.

El fuego amenaza el Parque Nacional Chovoreca, un área de gran valor ecológico, donde bomberos forestales de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios están desplegados para intentar frenar el avance de las llamas.

La única solución son las lluvias, pero para la zona, recién hay un pronóstico alentador el fin de semana.

Humareda invade Paraguarí

PARAGUARÍ (Emilce Ramírez, corresponsal). Una intensa humareda invadió ayer los municipios del departamento de Paraguarí, debido a los incendios de montes y pastizales que se registran desde el sábado en la zona y el norte del suelo chaqueño. Esta situación afecta en especial a las personas alérgicas y a quienes tienen problemas pulmonares, dijo el Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí.

Yd refirió que como consecuencia del intenso humo en el ambiente, se están presentando casos con síntomas de problemas respiratorios, cefaleas, dolores de garganta y mareos más frecuentes.

Recomendó evitar ejercicios al aire libre y cerrar las ventanas del hogar. La gente asmática y alérgica debe usar mascarilla. Además recomendó evitar la quema de basuras y pastizales.

También se contamina Caaguazú

CORONEL OVIEDO. (Víctor Daniel Barrera, corresponsal). Una fuerte humareda cubre totalmente esta ciudad, así como otras localidades del departamento de Caaguazú. En la zona, así como en otras regiones, la situación de la mala calidad del aire es preocupante.

Una densa bruma que ocasiona que el aire sea totalmente insaluble para el ser humano, cubre el quinto departamento del Paraguay desde ayer.

Tanta es la humareda existente en toda la región que los rayos del Sol se ven obstaculizados por el humo, mostrando un color naranja-rojizo. La situación genera un ambiente cálido y seco que no es apto para todo ser vivo.

El problema empeora por la inconsciencia de la gente, que aprovecha el ambiente seco y procede a quemar su basura, sin considerar el peligro que genera.

Vuelos podrían ser afectados

El director del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Rubén Aguilar, advirtió este lunes que la situación se encuentra en el límite para vuelos visuales, por lo que, si la humareda se vuelve más densa, solo los vuelos instrumentales podrán ser realizados.

Aguilar indicó que al finalizar la tarde es la hora en la que más se nota la disminución de visibilidad. “Ahora (ayer) tenemos 5.000 metros de visibilidad al límite para vuelo visual y con tendencia a empeorar”, refirió. Agregó que tanto los aviones grandes como los pequeños se ven afectados, porque si no cuentan con la visibilidad para realizar los vuelos denominados visuales, que es por referencia con el terreno, se complica y el vuelo es factible solo por instrumento.

“Volando por instrumento poco y nada se puede hacer, porque tiene que tener referencia con el terreno, en el caso de los aviones hidrantes. Cuando se acercan a la zona de la quemazón, disminuye notablemente la visibilidad, tanto vertical como horizontal”, explicó.

Hasta el momento no hay vuelos comerciales suspendidos, confirmó el director del Aeropuerto, Rubén Aguilar.