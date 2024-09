Nenecho alardea en redes, pero sus obras se atrasan por años

La diputada Johanna Ortega (País Solidario) criticó fuertemente el atraso en las obras municipales de la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - Cartista), que afecta a vecinos de todos los barrios.

“Fui a verificar una de las obras a raíz de denuncias de vecinos”, explicó Ortega, citando al paseo central de la avenida Carlos Antonio López. El intendente había ido al sitio a filmar “videos y videos”, pero nunca terminaba las mejoras que había anunciado. Los vecinos de la zona han tenido que soportar dos años de cierres, escombros, y poca seguridad durante los trabajos, que recién ayer se inauguraron.

La diputada también fue al barrio Santa Librada, en donde empieza el martirio con obras de empedrado.

“El intendente se va y hace una feroz parafernalia para dar la palada inicial, pero luego esa obra queda abandonada. Cuando yo fui no tenían prácticamente materiales para trabajar y había cuatro obreros”, criticó la legisladora. “Esa obra no va a terminar en tiempo si es que la ciudadanía no permanece alerta y los actores no denunciamos”, aseguró.

Asimismo, la Plaza Naciones Unidas tiene atraso de un año y nuevamente se muestra abandonada. Supuestamente iba a terminar en setiembre, reclamaron vecinos.

Renuncia de Nenecho

Ortega fue consultada sobre la crisis política que se vive en la Municipalidad de Asunción y el rechazo de la mayoría colorada en la Junta Municipal, al pedido de renuncia al intendente.

“Por un lado, yo creo que se constituye en un hecho más de complicidad de la Junta”, expresó ella y recordó que Rodríguez está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los “detergentes de oro”.

Por otro lado, la diputada resaltó el hecho de que la oposición haya llegado a un acuerdo -para pedir la renuncia- porque “significa que se puede construir algo desde la oposición en ese espacio”, comentó. “Yo creo que ese es el mensaje, que hay una oposición firme, que no va a tambalear en exigir su salida”, indicó.

Nenecho: “Estoy con la conciencia tranquila”

“Estoy con la conciencia tranquila”, aseguró por su parte el intendente Óscar Rodríguez, preguntado sobre los reclamos de la ciudadanía y los escraches recibidos. Fue ayer, en la inauguración de la obra atrasada de la avenida Carlos. A. López. La misma debía terminar en julio del 2023 y ya ha pasado más de un año.

“Costó muchísimo”, dijo el intendente, ante la crítica tanta demora para terminar las mejoras. La adjudicataria fue el Consorcio López (integrado por las firmas Covipa y Edivisa), cuyo representante legal es Emilio Díaz de Vivar. Luego de una ampliación, la firma terminó llevando G. 12.162 millones.

Por otro lado, Nenecho evitó dar su opinión sobre el hecho de que ayer el propio presidente de la Junta, César “Ceres” Escobar (ANR - cartista), quiera la intervención a su administración.