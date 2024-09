Preguntas y respuestas: esto dice la ministra de Trabajo sobre eliminar la estabilidad laboral

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, aclaró que el Gobierno lo que busca es eliminar la inamovilidad laboral de los trabajadores a los diez años, porque la misma genera despidos de los trabajadores antes que se cumpla el plazo, o juicios en el ámbito laboral.

¿Lo que se pretende es eliminar la figura de la estabilidad laboral o reglamentar la relación del empleado y el empleador a partir de la estabilidad laboral del empleado?

Efectivamente, tu pregunta es bastante oportuna porque la estabilidad laboral no se puede eliminar, ese es un principio consagrado en la Constitución Nacional, entonces lo que queremos hacer es analizar un poco la figura de la estabilidad absoluta.

La estabilidad absoluta se adquiere a los diez años, y es una norma que la Constitución le delega a la ley, justamente al Código del Trabajo para que pueda evaluarla y para que pueda reglamentarla, entonces esto es lo que se va a realizar, lo que se propuso, que tiene que ver con la barrera de los diez años y la inamovilidad laboral como nosotros le llamamos.

¿Por qué decimos inamovilidad? Porque el trabajador no puede ser despedido sin justa causa, entonces para llevar un proceso de despido, por más que existan causales, se debe probar en juicio.

Pero ¿qué pasa antes de eso? Antes que el trabajador adquiera la estabilidad. En la práctica, en la realidad, es que hoy, hemos visto estadísticamente que se ha reducido significativamente la gente que pasa la barrera de los 9.5 años, es decir, que nosotros incluso acá en el Ministerio recibimos relaciones laborales, de conflictos laborales, en donde se negocia las indemnizaciones por despido en esta fase del trabajo.

La ministra fue consultada sobre los datos y estadísticas que maneja el Gobierno con los que argumenta la necesidad del cambio en cuanto a la estabilidad laboral absoluta con los diez años de trabajo, a lo que respondió que los mismos ya se obtuvieron el año pasado y que los compartirán tras un resumen que están realizando desde el Ejecutivo.

Quería preguntarle sobre las estadísticas, porque intentamos tenerlas y hasta ahora no dimos con ellas, entonces, ¿qué dicen esas estadísticas? ¿tienen los números? ¿podemos conocerles?

Son estudios que ya se realizaron el año pasado, que estamos ahora haciendo un resumen ejecutivo para que todos tengan acceso, porque eso es muy importante transparentar un poco las evidencias, se trabajó con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) justamente para poder reforzar y determinar, o acá está pasando algo que realmente llama bastante la atención, porque se le está despidiendo a la gente antes de alcanzar la estabilidad laboral.

¿Qué es lo que plantean, entonces, ministra? ¿cuál es la modificación específica que plantea el gobierno?

La modificación es justamente tratar lo que es la estabilidad absoluta y evitar los procesos de judicialización y suspensión del trabajo por causales determinadas para el despido del trabajador.

¿Cómo se haría eso?

Pero es importante aclarar, que esto no va a conllevar una disminución de los montos de la indemnización, porque como todos sabemos, que cuando uno pasa los diez años, ya le corresponde la figura de la doble indemnización, incluso estamos viendo, estamos pensando, como hablamos ya con varios empresarios, mejorar los montos de las indemnizaciones.

Hoy tenemos un salario, vamos a decir una doble indemnización, porque se paga 15 jornales diarios, después de los 10 años se pagan 30 jornales diarios, y ver si esto se puede incrementar incluso, o hacer de una manera escalonada o ver como mejorar esas condiciones y que el despido sea más caro.CCT rechaza plan de eliminar estabilidad laboral: “Mañana van a plantear eliminar las vacaciones”

Entonces, ¿estamos hablando de reglamentar el despido del trabajador? ¿eso es lo que plantean reglamentar?

Estamos pensando en reglamentar las reglas de despido por un lado, pero eso tiene una consecuencia, evitar que los trabajadores sean despedidos antes de llegar a los diez años, el objeto real es la protección del trabajador para que por solamente el hecho de tener antigüedad sea expulsado del mercado de trabajo, porque hay muchos trabajadores que realmente tienen competencia, porque si un trabajador llegó a ocho años dentro de una misma empresa es porque es revalorizado, está profesionalizado, cumple con un montón de normativas; pero vemos que en la práctica sucede ‘sabes que, te voy a tener que indemnizar, te voy a tener que despedir’, entonces eso genera un efecto perverso.

¿Y qué plantean a partir de la estabilidad laboral que logre el empleado a los 10 años?

Lo que planteamos es que él pueda recibir más, en el caso de que se le despida, que pueda percibir un monto mucho mayor, la doble indemnización, o negociar, ver, y ahí entramos en el detalle, lo vamos a hacer de manera escalonada, a los once, doce, trece años para que vaya cobrando más, desde los ocho años, como vamos a ir regulando, pero eso es objeto de negociación.

Entonces, ¿lo que quieren es regular también pago de las indemnizaciones que se darían en el caso de las personas que sean despedidas, si entiendo bien, a partir de los 9 años?

Sí, así mismo, así mismo, podría plantearse en la mesa otro tipo de soluciones también, capaz más antes, entonces vamos a ver que el costo del despido va a representar algo que se va a dar, pero que va a salir mucho más caro despedirle a un trabajador, pero que va a evitar que ese trabajador, en el caso de que se le despida, en siete, ocho años cobre su indemnización, porque eso es lo que realmente está pasando.

Mónica Recalde fue consultada sobre si el cambio a la estabilidad laboral se plantea también para el sector público, considerando que el mismo consigue dicha estabilidad a los dos años, y con la nueva Ley de Servicio Civil sería a los cuatro años.

Quería consultarle también si estas modificaciones que plantean a la estabilidad laboral, ¿también las proponen para el sector público?

El sector público tiene un tratamiento especial dentro de la Ley de Servicio Civil, eso está mucho más avanzado, esto recién inicia. Se ha trabajado ya con todas las centrales, los sindicatos de los diferentes sectores, y si hay varios temas de reivindicaciones, estabilidad, carrera pública, de todo lo que se está llevando adelante, y yo creo que ya es una discusión mucho más avanzada que esta que recién empieza. No podíamos nosotros dejar de poner en el centro de la acción a nuestro trabajador privado, que creo que es la mayoría, tenemos solamente un 10% de trabajadores en el sector público, pero el grueso de nuestra población y nuestros trabajadores es del sector privado.

Pero también se plantea la modificación de las normas respecto a la estabilidad en el sector público, porque ahora el proyecto de ley que están presentando plantea que esa estabilidad se puede empezar a adquirir a partir de los cuatro años, la ley que ahora están analizando (Ley de Servicio Civil).

Si, eso es una cuestión que maneja Economía (Ministerio de Economía y Finanzas), con los sectores, acá yo, mi cartera se refiere exclusivamente a lo del sector privado, esas negociaciones como mencione, se estuvieron viendo con la viceministra Picaso, se está viendo cuáles son las medidas de la carrera civil, como uno va a ir escalando, cuáles son las reglas de entrada, porque tienen muchísima influencia no solamente en la salida, sino para el sector público, lo que realmente importa es que la persona que entra tenga ciertas cualificaciones.

Claro, consulto porque en el sector privado, la estabilidad se logra a los diez años y se plantea que en el sector público se logre a los cuatro, o a partir de los cuatro, o sea, hay seis años de diferencia.

En el sector privado, la gente adquiere estabilidad a los 30 días, pasado el periodo de prueba, porque yo ya no te puedo despedir a vos sin indemnizarte, al contrario, en el sector público, si yo te despido por un sumario, yo no te indemnizo, hay ahí también hay una diferencia, pero ese es otro tema de discusión del sector público, pero a los 30 días, después de pasado el periodo de prueba, el empleador ya no le puede sacar a su trabajador sin justa causa, y eso es la estabilidad, entonces hay que aclarar que la estabilidad es que el empleador arbitrariamente, no porque no te gusta, no porque ya no quiero más verte acá en mi oficina te puedo sacar, no, tiene que existir una causal de despido para despedir y eso ocurre a los 30 días del ingreso de un trabajador.

Ahí también tenemos que preguntarle, porque es algo que se utiliza mucho actualmente jurídicamente, es ilegal, se considera inclusive jurídicamente fraude, pero muchos empleadores al llegar a los nueve años y seis meses, antes inclusive despiden a los trabajadores con la promesa de recontratarlos a los seis meses, para que pierdan la estabilidad laboral. ¿Eso pretenden en serio reglamentar, ministra?

Eso se va a subsanar porque es una práctica frecuente, si es cierto, donde hay una simulación de la relación, de la discontinuidad laboral, eso le perjudica a muchos trabajadores, pero hay muchísimos fallos de la Corte que dice que no hay interrupción cuando ha transcurrido 4, 5, 6 meses, entonces esas promesas a veces quedan en la nada también, pero subsanando el tema de la barrera por la judicialización, eso queda solucionado, entonces ya no va a haber eso, porque ya el empleador ya no va a tener ninguna necesidad de despedir al trabajador, ya no va a tener ninguna necesidad de negociar con el trabajador para sacarle y después volver a recontratarle.

¿Por qué no va a tener esa necesidad, ministra? ¿Por qué no se va a determinar una normativa que obligue a la estabilidad laboral a los diez años?

Porque no va a tener que someterse a un juicio para poder despedir posteriormente, eso es el miedo que tienen los empresarios y que expulsa, ha sido una norma perversa que se ha visto en la práctica y si una norma no cumple con la finalidad a la cual está dentro del espíritu de la ley, entonces tenemos que ver qué distorsión está causando, entonces la simulación de este tipo de contrataciones va a terminar y el trabajador va a poder estar tranquilo de que por antigüedad no le van a despedir y que va a poder continuar su trayectoria, y cuando pase los diez años, si le quieren despedir, va a ser mucho más caro despedirle y el momento que arregle, ya no va a tener que tener una odisea o una viacrucis de cinco, seis, siete años para cobrar su indemnización que le corresponde. Hoy eso pasa y eso es lo que queremos evitar y proteger al trabajador.

Lea más: “Centrales obreras sabían que se abría un proceso de análisis sobre estabilidad laboral”, dice la ministra de Trabajo

Además de la eliminación de la estabilidad absoluta a los diez años a los trabajadores, la ministra de Trabajo comentó que el Gobierno planteará otros cambios al Código Laboral.

¿Qué otros cambios prevén en el código laboral, ministra? Porque si analizan la estabilidad laboral, estimo que están analizando otros.

Sí, estamos analizando varios capítulos, uno tiene que ver con las modalidades de contrato, sabemos que hoy existen muchas modalidades de contrato que no están regulados en el código y que queremos garantizar. Hoy el trabajador está desprotegido con ciertas formas de relaciones laborales, entonces queremos contemplar ese.

El tema de las licencias también es un tema muy importante, de los permisos, hay un montón de leyes que están duplicadas y queremos ordenar un poco el tema de las licencias, y otro tema importante, tiene que ver con el régimen punitorio, porque las sanciones son muy bajas, están desfasadas.

¿Las sanciones a quiénes?

A las empresas, hay que revisar un poco la parte de como está distribuido por tipo de infracción, hoy el Código de Trabajo no establece, es general, te aplica una multa de 10 a 30 jornales, pero de repente queda a criterio de la autoridad administrativa del trabajo ver cuál es la gravedad de la falta y no hay una tipificación de gravedad de falta, si bien en algunos casos sí, en otros casos no, tenemos casos de accidentes de trabajo, de muerte, de un montón de incumplimientos de normativa de salud y seguridad ocupacional que no están contempladas en el Código y creo que es una buena oportunidad y que ya lo vimos, pero desde el punto de vista de salud y seguridad ocupacional, para poder reglamentar y tener un código de fondo que nos permita a nosotros, cuando hay un incumplimiento, salir con todas las medidas que la ley nos permite.

Hoy estamos realmente atados de manos y pies y el objetivo del presidente es que se cumplan con las leyes laborales, no podemos continuar en la informalidad.

Y cuando habla de licencias, ¿a qué se refiere?

Bueno, ahí hablamos de vacaciones, permisos por matrimonio, permisos ya sea por defunciones, permisos también que tienen que ver con enfermedades. De repente vemos también una distorsión entre el sector público y el sector privado, donde hay muchas diferencias entre los tiempos de los permisos.

Queremos ver también los descansos de los trabajadores si son suficientes realmente y por sobre todo trabajar en incorporar nuevos derechos, entre derechos y obligaciones de trabajadores, hay nuevos derechos que se han ido generando y eso está en una laguna.

Ministra, ¿entonces estamos hablando de una modificación casi completa de las normas de trabajo establecidas en el Código Laboral actualmente?

Los principios no van a variar, los principios del derecho de trabajo están consagrados en normas internacionales, el principio del trabajador, del principio de lo que es la norma, la carga de la prueba, todos esos principios tutelares de la columna vertebral del trabajo no van a cambiar, lo que sí queremos es ampliar un poco esos derechos que hoy están desfasados. También hablamos del tema de derechos de mujeres, el tema de violencia está un poco desfasado, el Código no regula, no establece sanciones, entonces son muchas cosas que están sobre la mesa, que se ha discutido durante un año en las mesas de diálogo y que si bien son cuestiones aisladas en diferentes mesas lo que hacemos es armar ese rompecabezas y plantearlo. Ahora, eso entra en negociación, por supuesto.

Ante el anuncio del presidente Santiago Peña, quien aseguró que ya será presentada una propuesta de cambios al Código Laboral tras conversaciones con centrales obreras y sindicatos, los cuales afirmaron desconocer dicha propuesta, Mónica Recalde dijo que lo que había manifestado el mandatario fue que iniciarían las conversaciones sobre la propuesta.

Santiago Peña anunció ayer que la cuestión de la estabilidad laboral la pretenden presentar ahora ya, como proyecto de ley, ¿o se entendió mal?

El proceso de la discusión, en todo proceso de reforma, siempre tiene un rezado. Yo, los presidentes de otros países, cuando hablamos del tema de reforma, no es que yo agarro y presento, no, es un proceso de discusión.

Pero él anunció que ya se iba a presentar.

Sí, pero ahora vamos a iniciar el proceso de discusión, hay que ver el tiempo, el tiempo político, hay que escuchar a los sectores, cualquier tipo de proyecto de ley tiene sus retrasos, tiene su tiempo en el Ejecutivo, siempre y cuando surja en el Ejecutivo, porque a veces surge en el Legislativo.

En este caso es del Ejecutivo, él decía, hablaba de ponerle el cascabel al gato, pero los sindicatos dicen que no fueron consultados, que nadie les convocó a ninguna mesa y no están básicamente de acuerdo con lo que están escuchando.

Sí, las discusiones con los sindicatos fueron abordadas en diferentes mesas, en diferentes instancias, sobre temas generales de lo que necesitamos.

O sea, ¿nadie les dijo a los sindicatos “estamos queriendo hacer esto”?

No, no, no, el tema está instalado, el tema está instalado ahora dónde y cuándo empiezan las negociaciones es otra cuestión y eso es lo que ahora el presidente instaló, las negociaciones, por eso mencionó el presidente, ‘yo me voy a sentar a hablar con las centrales sindicales’, dijo en su discurso, ¿Por qué? porque él quiere encabezar este proceso, quiere sentarse, por supuesto con el Ministerio de Trabajo y todo el equipo jurídico que hacemos de soporte, pero por eso estaba invitando a ese espacio de negociación para que justamente nos sentemos y tampoco queríamos nosotros, como Ejecutivo, plantear ya una propuesta cerrada. Eso es importante también mencionar. Nosotros lo que queremos es abrir esta discusión para que después los sectores no puedan interpretar como que ya teníamos encajonado, como ya teníamos preparado, sino construirlos todos juntos.

Entonces, la normativa de estabilidad laboral, las modificaciones al vínculo de estabilidad laboral entre patrón y empleado, ¿pretenden presentarla en un plazo de tiempo? ¿tienen eso previsto? Pregunto porque el presidente así lo planteó.

El plazo siempre puede ser dilatado. Plazo no tenemos en sí, eso hay que aclarar. Va a ser lo que duren las discusiones y si eso hay que llevar a abrir más la mesa, a los abogados laboralistas, a expertos de derecho laboral, a doctores académicos, por supuesto que lo vamos a abrir porque es un tema sensible y es un tema en que todo el mundo quiere opinar y quiere aportar porque cada uno desde sus sectores, desde su experiencia tiene bastante expertiz, entonces, decir un tiempo específico, cuando este tipo de discusiones de reformas pueden llevar un mes, dos meses, tres meses inclusive, o en muchos países años, es muy importante ser muy prudentes en dar una fecha exacta.

Por eso también le preguntaba, porque dudo que en un mes hayan dialogado con todos los gremios, los sindicatos, que están diciendo que ellos no fueron convocados para hablar de esto.

Por eso aclaro que este proceso está abierto.

¿En realidad no fueron convocados para hablar de esto?

Fueron convocados en otras diversas mesas donde se abordaron todos estos temas y lo que el presidente anunció es que ahora comienza el proceso de diálogo.

Ministra, puntualmente, ¿se convocó a los sindicatos para hablar de estas modificaciones diciendo ‘’esto es que es lo que queremos, ponerle el cascabel al gato y esto es lo que planteamos’'? ¿se bajó así con esas palabras o lo que se hizo fue un diálogo de lo que se necesita, de cómo es, o sea un sondeo?

Lo que se hizo es un diálogo de lo que se necesita, de lo que se quiere abordar, el sector empresarial presentó su propuesta, el sector sindical presentó su propuesta y en base a eso se evalúa cuáles son las opciones. Obviamente, hay muchas como te mencioné, pero qué es lo más sensible y lo que llama la atención tiene que ver con el tema de la inamovilidad y la judicialización, por eso surge estos temas, porque o si no me hubieran preguntado qué otro tipo de medidas se han adoptado, pero, sin embargo, esto es un tema muy sensible y es un tema al que el presidente hizo énfasis, ¿por qué?, porque lo que vemos es que el trabajador es desvinculado lastimosamente por su antigüedad y no nos permite a nosotros retener ese empleo, pero la discusión va a estar abierta, no hay una propuesta en sí, es una propuesta que se va a construir y creo que es una estrategia muy acertada del presidente.

¿Anunciar que va a presentar algo que todavía no está cerrado?

Anunciar que va a abrir el debate.

Es que él anunció que iba a presentar el proyecto, ministra, esa es la consulta específica.

El proyecto en algún momento se tiene que presentar, por supuesto, ahora los tiempos, las discusiones son otras cuestiones, pero ahí nosotros como técnicos, con amplia experiencia especialmente en temas sindicales y temas obrero, patronales, sabemos que los tiempos pueden ser más largos.

La ministra de Trabajo aseguró que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está a disposición del Gobierno, que realizará la propuesta de eliminar la estabilidad absoluta de los trabajadores a los diez años.

Ministra, ¿usted es consciente de que es parte de un gobierno que tiene mayoría en el Congreso, que lo que presenten hasta ahora, cuando se plantean hacerlo, no importan los debates, se aprueba y que esto puede modificar todos los vínculos laborales que existen en el país, incluso si no se tiene en cuenta violando disposiciones internacionales?, o sea, ¿es consciente de lo que se está planteando aquí desde el gobierno, que tiene mayoría para hacerlo si quiere sin consultar?

No, es que no se viola ninguna disposición internacional, eso es claro dentro de nuestros análisis, nosotros hemos hecho unas revisiones, es más, tenemos el apoyo de la OIT, los informes que se van a publicar próximamente, capaz esta tarde, son informes de organismos internacionales, es más, son recomendaciones que Paraguay fue observado en la OIT y nos sentaron en los banquillos de los acusados que tenemos que reformar y nunca se reformaron.

¿La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está pidiendo que se replantee el vínculo de estabilidad laboral en el sector privado?

Está a disposición del gobierno para acompañar el proceso, presentar los análisis y poder sentarse, porque la OIT está conformado por el tripartismo, tiene representantes de los empleadores, los trabajadores y del gobierno, entonces en esa conjunción, ellos ¿qué hacen en los procesos de reforma? Ellos se sientan, evalúan y dan su parecer. Hoy lo están haciendo en Chile, por ejemplo, también se discute el tema de reforma pensional, se hizo en Uruguay, se está haciendo en Brasil, se está haciendo en México.

La OIT es un organismo muy importante y de mucha confianza dentro de las relaciones, entonces también va a dar mucha validez y mucha tranquilidad a las discusiones, cuando lleguemos a un consenso de esto vamos a modificar, la opinión de la OIT va a ser sumamente válida y ahí yo creo que eso también va a dar un debate mucho más rico al parlamento, ¿por qué? Porque van a tener la posibilidad de convocar a expertos de afuera, expertos de la OIT para escuchar un poco y que ellos también puedan debatir, porque no, para eso es el parlamento y nosotros confiamos que esas prácticas van a continuar.

¿No hay plazo entonces para presentar un proyecto de ley, ministra?

Hoy no hay un plazo específico, porque tenemos y nos atenemos a lo que van a hacer las negociaciones dentro de la mesa.

Yo particularmente no me puedo comprometer en presentar en una semana, dos semanas, tres semanas cuando sabemos que esto lleva a una negociación, pero sí está la intención de hacerlo prácticamente este año o a inicio del periodo parlamentario siguiente, pero sí, hay que plantearlo, hay que tener la propuesta, hay que discutirlo, hay que tomar todas las propuestas de todos los sectores para posteriormente ver cuál es la solución posible.

¿Este año pretenden presentar un proyecto de ley que modifique la relación respecto a lo que es la estabilidad laboral en el congreso?

Sí, no es la estabilidad laboral, la estabilidad laboral no se toca.

La relación a partir de la estabilidad laboral.

Las reglas de la judicialización y la inamovilidad es lo que se va a analizar y cuáles son esos elementos que van a, sí este año, este año se pretende, siempre cuando se cierran todas las negociaciones, yo no te puedo decir la semana que viene, dentro de 15 días, un mes, porque requiere de mucho, de un consenso o por lo menos de la apertura de escucharle a todos los sectores.

Ministra, para diciembre faltan tres meses.

Así es, faltan tres meses, pero dependiendo de qué tan amplio pretendan, porque nosotros tenemos identificado esos cinco capítulos, que son artículos específicos, que es lo que va a plantear.

Mónica Recalde afirmó que el Gobierno tiene la intención de modificar en total cinco capítulos del Código Laboral, relacionados con derechos y obligaciones de los trabajadores, estabilidad laboral, sanciones a empresas, fiscalizaciones del MTESS y mediación y resolución de conflictos administrativos. Indicó que no tienen nada escrito aún, ya que primero quieren dialogarlo con los gremios.

¿Cinco capítulos son los que plantean modificar?

Sí, está el tema del contrato de trabajo, no se toca en principios, no se toca en el capítulo uno, ver un poco derechos y obligaciones, ver el tema del capítulo 10 que corresponde al tema de la estabilidad laboral, ver el tema de las sanciones, que es un tema importante que nosotros nos vemos muchas veces con las manos arriba y no podemos hacer mucho, y el tema también de las atribuciones de la fiscalización que nos demandan bastante y queremos incorporar, y también vimos también ahí unos aspectos más del Ministerio de Trabajo que han caído en desuso dentro de la norma laboral que tiene que ver con la mediación y resolución de conflictos en los administrativo, y eso ya los abogados laboralistas nos han advertido en muchísimas oportunidades que eso se tiene que modificar y se tiene que adecuar a lo que hoy es.

Se quedó en desuso, como en la época donde el Ministerio del Interior tenía el Departamento de Trabajo, quedó igual y yo creo que eso podemos reformularlo y ajustarlo, porque hoy estamos sin reglamentación también.

¿Todo eso habría que debatir en la sociedad en tres meses?

Eso tendría que debatir, hay algunos consensos ya sobre ciertos temas, entonces eso es importante.

El punto es que con los gremialistas que hablamos, ninguno manifiesta que tengan un consenso con el gobierno respecto a estos temas.

No, con respecto al tema de sentarnos a ver cuáles son todos esos aspectos, pero eso se ha recogido de todas las mesas de diálogo social.

Aparte, también hemos avanzado bastante en el tema de la reglamentación de la sindicalización, de eso nadie habla. Nosotros con ellos nos hemos sentado, hemos discutido, hemos debatido todo lo que son los trámites acá del Ministerio, todo lo que es derecho laboral, administrativo, se ha avanzado muchísimo y ellos reconocen esos avances.

¿Esos planteamientos los tienen escrito? ¿Podemos acceder a ese planteamiento que tiene el gobierno respecto a lo que quieren modificar de todos los capítulos para fin de año, para poder debatirlo?

Sí, por supuesto, se está trabajando en un borrador de una... lo que quiero aclarar es que no queremos escribir el artículo sin consenso, pero sí vamos a escribir ‘estos son los puntos que vamos a modificar’.

¿Cuándo se va a tener eso para hacerlo público? ¿Cuándo lo van a hacer público? Porque el presidente ya lo anunció.

Claro, ya lo anunció, el tema de estabilidad, el tema, vamos a decir, del capítulo, del capítulo 10 del código que habla de la inamovilidad laboral, eso sí, yo creo que va a ser mucho más rápido la socialización y los otros puntos se van a ir construyendo todos juntos, pero hay cierto consenso sobre otros temas.